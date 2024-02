Detenidos dos israelíes por escupir a un abad cristiano en la Ciudad Vieja de Jerusalén

Dos ciudadanos israelíes han sido detenidos esta pasada noche tras aparecer en un vídeo en el que insultaban y escupían al abad cristiano Nikodemus Schnabel en la Ciudad Vieja de Jerusalén, un incidente condenado casi al unísono por los gobiernos de Alemania e Israel, así como por la Autoridad Palestina. En las imágenes, que el abad benedictino ha confirmado como auténticas en su cuenta de la red social X, dos jóvenes judíos increpan al religioso cerca de la puerta jerusalemita de Sion antes de que las fuerzas de seguridad les obligaran a retirarse. Uno de los detenidos tiene 17 años, de acuerdo con fuentes policiales del diario 'Haaretz'. El embajador alemán en Israel, Steffen Seibert, condenó en la red X este "comportamiento bochornoso" y expresó especialmente su enfado contra "aquellos que enseñan que ser judío significa despreciar a los cristianos o a cualquier otra religión". El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, también ha lamentado este "feo incidente" y trasladó su condena absoluta contra estos ataques a miembros de otras religiones. La Autoridad Palestina, en un comunicado de su Ministerio de Exteriores, considera que este incidente es un "ataque colonial racista que refleja la cultura del odio, la malicia y la negación de la existencia del otro, y refleja el alcance de la incitación y movilización racista ejercida por miembros de las comunidades extremistas coloniales", antes de responsabilizar de ello a conocidos ministros 'ultras' del Gobierno israelí como son Itamar Ben Gvir o Bezalel Smotrich. Por su parte, el religioso ha indicado que este incidente no tiene nada de aislado, sino que "muestra una parte de la realidad de mi vida que rara vez se filma". No he buscado publicidad con ellos, porque ahora mismo la gente está sufriendo por cosas mucho más terribles. Oremos por la paz y la reconciliación", ha hecho saber en X, donde confirmó la autenticidad de las imágenes.