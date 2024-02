Cuerpo apuesta por "una redistribución de la riqueza" y promover la subida de los sueldos de los jóvenes

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido una extensión de los fondos europeos para que Europa no se quede atrás y ha afirmado que "no se trata de crecer por crecer. Tiene que haber una redistribución de la riqueza". Además ha asegurado que el Ministerio está trabajando en subir los sueldos "más bajos" que son los de los jóvenes y admite que a nivel internacional se debate el equilibrio de los sueldos dentro de las empresas. "No solo a nivel internacional se debate el nivel de los sueldos, sino el equilibrio de sueldos dentro de las empresas. Cuánto gana el consejero delegado frente a los trabajadores que tienen sueldos más bajos. Tenemos que trabajar porque los sueldos más bajos empiecen a subir, sobre todo porque son sueldos que están relacionados con trabajadores jóvenes", ha admitido este domingo en una entrevista en 'El País', recogida por Europa Press. El ministro ha celebrado el crecimiento económico del 2,5% en 2023 y considera que es una "buena imagen" para 2024 por el "efecto arrastre" y agrega que España tiene la mitad de los fondos europeos adjudicados con un ritmo mensual de cerca 1.500-2.000 millones de euros. "El crecimiento del último trimestre acelera y es diferencial respecto al resto de países de la UE. Es una buena imagen de partida para 2024. Hay un efecto arrastre, que supone ya un punto de crecimiento para este año. Esto combinado con la fuerte creación de puestos de trabajo es muy positivo en un contexto internacional de desaceleración", asegura. Cuerpo añade que España es el cuarto país del mundo en inversiones nuevas en sectores "punteros", por detrás de Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. "Esto da fe del interés estratégico que tiene España para los inversores extranjeros y las empresas", ha indicado. El nuevo ministro afirma que es un "honor" sustituir a Nadia Calviño al frente del Ministerio y destaca que mantendrá una visión continuista basada en la justicia social "para avanzar en la reducción de la desigualdad", la productividad, competitividad y reformas estructurales y, por último, la responsabilidad fiscal. Durante la entrevista, Cuerpo se ha referido a la relación del Gobierno con los directivos del Ibex 35 y asegura que los mensajes intercambiados son "positivos" y no tiene sensación de "confrontación". "Hay muchos elementos de interés común en los cuales podemos trabajar. Por ejemplo, la utilización de los fondos Next Generation. Ahora empieza la segunda etapa del plan de recuperación con 84.000 millones de créditos. Gran parte de estos créditos se van a canalizar a través del sector financiero", ha comentado. En relación con el impuesto a la banca, el ministro cree que ha sido un "acierto" por el impacto que ha tenido en la redistribución de los costes de la crisis y señala que el objetivo es que "ayude a llevar a cabo medidas de alivio para los hogares" sin suponer un elemento "distorsionante" para la solvencia de las entidades. Preguntado por si se mantendrá el gravamen en el futuro de forma permanente, el ministro ha recordado que el Gobierno ha prorrogado los dos gravámenes, el de la banca y el de las energéticas. "Y dentro de un contexto general de revisión continuada de todas las figuras tributarias, estas forman parte ya del conjunto tributario", ha subrayado.