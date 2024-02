Chabeli Navarro cambia de actitud respecto a Gabriela Guillén

Desde que el nombre de Gabriela Guillén empezó a sonar con fuerza en los medios de comunicación por su relación con Bertín Osborne y su posterior embarazo del mismo, Chabeli Navarro volvía a nuestras vidas desvelando en televisión que vivió una historia parecida con el cantante. Tanto es así que ella también se quedó embarazada de él, pero este le aconsejó que abortara. Un relato que tiene sus similitudes con Gabriela, pero que no terminó de la misma manera, ya que finalmente perdió al bebé. Desde entonces, Chabeli se ha mostrado muy empática con Gabriela, pero recientemente hemos hablado con ella y lo cierto es que nos ha sorprendido mucho el cambio de actitud que ha tenido respecto a este tema. Chabeli prefería guardarse su opinión sobre la presentación de la demanda de paternidad por parte de la modelo y las palabras de Bertín Osborne sobre el robo del carrito del bebé: "Cariño, sé qué haces tu trabajo pero es que no...". La empresaria nos dejaba claro que no quiere opinar tampoco por la nueva aparición de Gabriela en televisión este viernes y se limitaba a sonreír ante las preguntas de cómo ve toda la situación que rodea a ambos. Un cambio de actitud que llama la atención porque siempre se ha mostrado muy sincera y ha dado su opinión respecto a la delicada situación de la fisioterapeuta.