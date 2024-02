Boris Izaguirre se deshace en elogios hablando de Genoveva Casanova

La polémica que hay entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén marca la actualidad y ya son muchos los rostros conocidos que han mostrado su opinión ante las cámaras. Hace unos días pudimos hablar con Boris Izaguirre y se mostró de lo más sincero a la hora de tratar este tema. El presentador de televisión entiende perfectamente que haya interés por Bertín y por la opinión que este pueda tener sobre Gabriela: "También es cierto que esta etapa en la vida de Bertín es lógico que la gente quiera preguntarse cosas y saber de él, ser abuelo y papá a la vez no le pasa a todo el mundo, eso también hay que comentarlo". Además, no dudó en comentar lo sucedido con el robo del carrito de paseo del hijo de Gabriela Guillén: "Lo del robo de ese cochecito me tiene asombrado, es verdad. Yo vengo de un país que hay muchísima inseguridad y es probable que tengas que estar muy vigilante con tus pertenencias, pero esto es todo lo que puedo decir". Por otra parte, le preguntamos también por su amiga Mar Flores, quien está en el punto de mira por la entrevista que su hijo ha dado recientemente en televisión: "Mar es una madre fantástica, lo ha sido con Carlo, con sus hijos con Javier, a los que adora... para mí es muy difícil hablar mal de Mar Flores, le tengo mucho aprecio". En cuanto a si ha podido hablar con ella, nos aseguraba que "cuando están en estos momentos prefiero no sumarme a las personas que están martirizándola por decírtelo de alguna manera. Ya hablaré con ella en su momento, cuando ella quiera". Por último, Boris quiso ser cauto a la hora de hablar de Genoveva y las supuestas denuncias que pondrá tras lo sucedido con las fotografías de Federico de Dinamarca, Boris sentencia: "No lo sé, no sé nada de ella, la verdad, tampoco soy tan amigo de ella, pero la conozco y mucho, tenemos muchos amigos en común, no sé nada más de ella".