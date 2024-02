Biden gana las primarias demócratas en Carolina del Sur

El actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha ganado las elecciones primarias del partido demócrata en Carolina del Sur, el estado que le lanzó a la presidencia de su partido hace cuatro años, lo que significa su primera victoria oficial en las primarias de la campaña de 2024. En un resultado esperado, Biden ha derrotado a sus rivales más cercanos, el representante de Minnesota, Dean Phillips y la autora Marianne Williamson, según ha informado la CNN. Esta es la primera vez que Carolina del Sur aparece al frente del calendario oficial de nominaciones demócratas. Históricamente, este puesto lo habían ostentado Iowa o New Hampshire, pero el Comité Nacional Demócrata decidió cambiarlo ante las críticas de que el electorado de estos estados es mayoritariamente blancos, por lo que no reflejaban una base demócrata suficientemente diversa para extrapolarlo a nivel nacional. Los funcionarios demócratas de Iowa aceptaron los cambios y optaron por celebrar un caucus por correo con votos enviados a los votantes a partir del 12 de enero y con matasellos del 5 de marzo, el Súper Martes, cuando más de una docena de otros estados están programados para celebrar sus primarias. Por su parte, los funcionarios de New Hampshire, citando una ley estatal que exige que sus primarias sean las primeras del país, celebraron una contienda demócrata deshonesta junto con las primarias republicanas del 23 de enero.