Anabel Gil nos habla de la delicada situación de su padre

José María Gil Silgado -a quien conocimos por su relación sentimental con María Jesús Ruiz- ha salido de prisión debido a su complicado estado de salud, según publicó la revista Semana hace unos días. El empresario ahora disfruta de una libertad condicional, pero... ¿en qué punto se encuentra la relación con sus hijos? Europa Press ha podido hablar en exclusiva con su hija, Anabel Gil, y le hemos preguntado si su padre sigue teniendo relación con María Jesús Ruiz y nos respondía de lo más tajante: "Bueno, pero es que a ella siempre le ha importado tres pimientos todo lo que no sea ella, ósea no creo que le importe ahora él". Anabel nos confirmaba que sí se ha visto con su padre: "Nos hemos visto, bueno, mi hermano y yo con él, que la verdad que en esta ocasión creo que le ha dado tiempo a gestionar su cabeza y entonces está en otra postura completamente diferente a las otras ocasiones". También nos ha desvelado que "él necesita mucha ayuda ahora" porque "físicamente la enfermedad suya, yo tenía mis dudas y pensaba que no estaba tan enfermo, pero sí que es verdad que me sorprendió mucho cuando vi una caja que toma 30 pastillas todos los días... y bueno poco a poco yo espero que él vaya recuperando un poco la normalidad y dentro de que lo primero que tiene que hacer es intentar reponerse". En cuanto al problema de salud que sufre, nos comentaba que "su enfermedad es irreversible, o sea que él no va mejorarlo. Lo que tiene ya no tiene remedio. Pero sí que es verdad que al estar en prisión tanto tiempo, pues no tiene la movilidad que tenemos cualquier otra persona. Entonces ahora la recomendación es que empiece a andar poco a poco y salir a caminar un poquito para tener un poquito más de calidad de vida, no asfixiarse de aquí a tres metros más como le pasaba el viernes cuando llegó". Sobre si su padre se ha encontrado con su hija menor, Anabel nos aseguraba que "no, yo creo que va, vamos, pienso que va a tardar con lo que me ha podido comentar porque no puede salir de Sevilla, entonces para que la viera tendrían que traérsela. Y creo que la madre, tenga postura de eso". También nos aclaraba cómo se encuentran los problemas legales entre su padre y María Jesús: "Yo creo que ahí entre ellos, que yo sepa, no queda nada que sea de los dos. Sí que tiene lo del tema de la instrucción, porque ella le pidió dinero prestado en su momento, él lo reclamo y lo ganó en el juzgado y creo que ella tiene un embargo preventivo sobre la vivienda por uno de los importes porque le prestó dinero dos veces, creo recordar, y por uno de ellos que ya salió sentencia y tiene un embargo preventivo en la vivienda". Hablábamos con Anabel porque ella ha sido la encargada de organizar el rastrillo del Nuevo Futuro en Sevilla y nos explicaba la labor que realizan: "Entre otras muchas cosas que hace, mantiene viviendas para niños que no tienen familia o que no tienen posibilidades económicas. Entonces se le paga por la vivienda, los estudios, son pisos en los que viven varios menores entonces bueno, pues sí que hace mucha falta la ayuda, porque hay que pagar a personas que estén pendientes de ellos y hay que mantener esos pisos".