Alba Paul nos habla de su relación con Dulceida: "Mi sueño es crear una familia"

Tras darse una segunda oportunidad un año y medio después de su separación, no cabe duda de que Dulceida y Alba Paul están viviendo uno de sus mejores momentos de su vida. Ya el año pasado los rumores sobre una posible maternidad empezaron a sonar con fuerza alrededor de la pareja, pero nada más lejos de la realidad... todavía no era el momento. Hace unos días pudimos hablar con Alba sobre su relación con la influencer y lo cierto es que nos confesaba que "yo vivo mi sueño, no tengo una meta como ella de ser actriz. Yo hacer mis empresas, invertir en lo que pueda" y dejaba claro que "mi sueño es crear una familia, una casa y poco a poco ser feliz", aunque para la maternidad aún hay tiempo: "siempre hemos querido, en un futuro obviamente sí. No hay prisa, poco a poco. Creo que sí pero bueno, cada cual tiene su tiempo". Alba acudía a la permiere de 'La reina del convento' donde Dulceida ha participado y nos explicaba que "cuando grabó la película no estábamos juntas, pero ella me contaba, por primera vez hacía algo que le ilusionaba mucho y sí que me contaba que había días que se había ido de rodaje porque alguna escena no le salía o porque al final es un trabajo complicado, si no estás a tope, igual una escena no te sale como querrías". Y es que Dulceida siempre ha asegurado que uno de sus sueños era trabajar como actriz, por lo que su papel en esta película ha sido una de las cosas más importantes en los últimos años: "Lo hizo con mucha ilusión todo el rato, estuvo rodeada de gente muy top que ella admira de toda la vida y lo cogió con muchas ganas". En cuanto a esa faceta de Dulceida, Alba nos desvelaba que "a ella le encanta, es su sueño ser actriz y aunque se dedique a las redes sociales, que a ella le encanta, realmente es lo que quiere hacer o le hubieses gustado hacer toda la vida. Si le salen más oportunidades, para adelante".