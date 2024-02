Zimbabue celebra unos polémicos comicios parciales tras el despido de diputados opositores

Harare, 3 feb (EFE).- Algunas circunscripciones de Zimbabue acudieron hoy a las urnas en unos polémicos comicios parciales para escoger a seis parlamentarios y 17 concejales municipales cuyos asientos quedaron vacantes tras la destitución de varios miembros de la opositora Coalición de Ciudadanos por el Cambio (CCC).

La jornada electoral se vio marcada por la baja participación, algo que confirmó a EFE Gift Ostallos Siziba, uno de los legisladores de la CCC expulsados en el marco de la crisis interna en la que se ha visto sumergido el partido en los últimos meses.

"La gente de mi circunscripción no participa en las elecciones parciales porque no quieren unas elecciones que son una farsa y no apoyan a los candidatos que participan", dijo Siziba.

Por su lado, el responsable de programas políticos de la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), Mike Bimha, aseguró hoy a EFE que su formación "está aprovechando las disputas en la CCC para ganar".

La votación se celebró después de que el hasta ahora líder del la CCC, Nelson Chamisa, anunciara el pasado 25 de enero su decisión de abandonar el partido por las luchas de poder que vive la formación, creada por él mismo hace dos años.

El pasado octubre, el autoproclamado secretario general interino de la CCC, Sengezo Tshabangu, ya ordenó la expulsión de Chamisa, al acusarlo de robar fondos de la formación o incitar a la violencia.

Ese mismo mes, Sengezo Tshabangu ordenó también la destitución de un grupo de 40 parlamentarios y 60 concejales de la CCC, algo que aprobó el Parlamento, presidido por Jacob Mudenda, miembro de la ZANU-PF.

Para llenar nueve de los escaños que quedaron entonces vacantes, Zimbabue celebró el pasado 9 de diciembre otras polémicas elecciones parciales en los que el partido gobernante ganó siete nuevos diputados.

Así, el oficialismo logró sumar 144 de los 210 asientos que conforman la Asamblea Nacional (Cámara baja), una mayoría que le permitirá aprobar reformas constitucionales.

Las elecciones de los pasados 23 y 24 de agosto dieron la victoria al ZANU-PF del presidente Emmerson Mnangagwa, de 81 años, que dirige Zimbabue desde 2017, cuando un golpe militar derrocó al ya fallecido Robert Mugabe.

Chamisa, de 46 años, quedó en segunda posición con el 44 % de los votos en esos comicios y su partido obtuvo 73 escaños, si bien calificó la votación de "farsa".

La campaña electoral previa se vio marcada por ataques contra los mítines de la oposición, la persecución de la disidencia y los procesamientos por motivos políticos de dirigentes opositores. EFE

cz/lbg/psh