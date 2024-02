Victoria Federica, su reacción a las preguntas sobre el divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín

Mostrando una vez más su apoyo a la tauromaquia, Victoria Federica es uno de los rostros conocidos que no se ha querido perder la gran gala celebrada este jueves en la plaza de toros de Las Ventas, en la que además de descubrir el cartel de la próxima edición de San Isidro, protagonizado por Cayetana Rivera, se han entrado los premios taurinos Plaza 1. Tras varias semanas alejada de los focos, la sobrina del Rey Felipe VI ha reaparecido por todo lo alto para entregar a la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera el premio 'Juventud y Tauromaquia', que ella misma recibió el año pasado. Como no podía ser de otra manera, Victoria ha acaparado todos los focos a su llegada tanto por su look -un dos piezas bicolor en blanco y negro con original blazer con maxisolapas- como por su complicidad con Tana, que forma parte de su grupo de amigos y con la que ha derrochado risas y gestos de cariño en el photocall. Un posado en el que, por cierto, la hija de la infanta Elena esquivó una vez más a la prensa, pasando de largo sin responder a las preguntas de los reporteros. Sin embargo, tras la gala se mostró de lo más relajada y nos regaló un momentazo con Cayetana, a la que no ha dudado en abrazar cariñosamente al abandonar Las Ventas. "Mientras no le déis el coñazo ella es alegre" ha bromeado con la influencer la hija de Fran Rivera entre risas. Más habladora de lo habitual, Victoria ha mostrado su apoyo incondicional al mundo del toro, "siempre estaremos ahí" ha afirmado orgullosa; y ha revelado que su familia "todos bien", dejando en el aire cómo se encuentra la infanta Cristina tras firmar el divorcio de Iñaki Urdangarín: "Bueno ya, por fa. Muchas gracias, de verdad" ha zanjado incómoda, repitiendo en varias ocasiones "gracias" para no añadir nada más sobre la Familia Real.