Víctor Janeiro y Beatriz Trapote evitan hablar del cumpleaños de Jesús Janeiro

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro han reaparecido este sábado en la Pasarela Flamenca de Jerez por un motivo muy especial y es que su hija Brenda desfilaba por primera vez y, como no podía ser de otra manera, no se iban a perder este día tan emotivo para toda la familia. Allí, la pregunta era obligada: ¿por qué no asistieron al 50 cumpleaños de Jesús Janeiro? Su ausencia fue de lo más sonada, pero hasta ahora ninguno de los dos se había enfrentado a la gran pregunta frente las cámaras y esta tarde hemos conseguido la tan esperada respuesta. Beatriz, algo más tensa de lo normal, respondía concisa: "Yo creo que hoy es momento para hablar de la pasarela", dejando claro que no tiene ninguna intención de dar detalles de lo que verdaderamente ha ocurrido entre ellos... Sin embargo, su marido Víctor ha bromeado asegurando que "llegasteis tarde y no nos visteis". Lejos de querer marear a la prensa, su ausencia es un hecho y a la vista está, porque cuando le preguntábamos por cómo se encontraba el torero tras cumplir 50 años, Beatriz zanjaba el tema con una contestación demostrando que la relación con él no está en su mejor momento: "Llámale tú a él y que te lo cuente". Además, también le comentábamos a Víctor que le había parecido la entrevista que su hermano ha dado en la revista ¡HOLA! y queriendo ser mucho más cauto que su mujer, aseguraba que "la biografía fantástica, para leerla y enterarte bien".