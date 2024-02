Un ataque ruso deja a 15.000 personas sin suministro eléctrico en la localidad ucraniana de Krivói Rog

Las autoridades ucranianas han anunciado este sábado que miles de personas se han quedado sin electricidad en la ciudad de Krivói Rog, en la región de Dnipropetrovsk, en el sureste del país, como consecuencia de un gran ataque ruso con aviones no tripulados contra sus infraestructuras energéticas. Si bien las fuerzas de Ucrania aseguran haber derribado todos los aviones no tripulados, los restos de los aparatos han provocado "daños en una subestación y dos líneas de alto voltaje", de acuerdo con un comunicado publicado por el operador estatal Ukrenergo en su página de Facebook. "Debido a los daños a los equipos de energía en la ciudad y áreas cercanas, se han introducido horarios de apagado de emergencia", añade el operador, cuyos trabajadores han comenzado las tareas de reparación. El responsable de la administración ucraniana de Dnipropetrovsk, Serhii Lysak, estima que el ataque involucró al menos a cinco aviones no tripulados modelo Shahed, de fabricación iraní, todos ellos derribados. Sin embargo, los daños han dejado a unas 15.000 personas sin electricidad en la zona afectada, según ha hecho saber en su cuenta de Telegram. "Además, algunas familias se quedaron sin suministro de agua", ha añadido. Estos ataques han sido parte de una nueva ola de asaltos aéreos protagonizados esta pasada noche por 14 aviones no tripulados rusos lanzados desde Crimea y Belgórod (Rusia) de los cuales al menos nueve han sido destruidos en Dnipropetrovsk, Odesa, Mikolaiv y Zitomir, según un comunicado posterior de las Fuerzas Aéreas de Ucrania. No se tiene constancia de víctimas. Rusia, por su parte, ha informado en las últimas horas de la destrucción de cuatro aviones no tripulados de las fuerzas ucraniana contra varias zonas del país: dos en Bélgorod, dos en Volgogrado y dos en Rostov, según ha informado el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa TASS, también sin constancia de víctimas.