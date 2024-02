Thomas Müller firma 500 victorias en partidos oficiales con el Bayern

Berlín, 3 feb (EFE).- Thomas Müller firmó este sábado 500 victorias en partidos oficiales con el Bayern Múnich, en el triunfo ante el Borussia Mönchengladach por 3-1.

"Bueno, supongo que son demasiado poco para los partidos que habíamos debido ganar", bromeó Müller, el primer jugador en superar esa marca en el Bayern.

"La verdad no me interesan mucho esas estadísticas. Ya sé, es un número redondo. Me han dado flores, me han felicitado. Pero lo que de verdad me importa es que la próxima semana jugamos contra el Bayer Leverkusen", agregó.

El Leverkusen es actualmente líder de la Bundesliga, con dos puntos más que el Bayern.

Müller fue titular este sábado, hizo el pase para el primer gol de su equipo y participó en el segundo provocando un error del meta Moritz Nicolas.

Esta temporada, sin embargo, Müller ha empezado muchos partidos en el banquillo y en la rueda de prensa posterior al de este sábado se le preguntó si cree que volverá a ser titular. "Si yo fuera el entrenador, contaría conmigo", bromeó.

Müller ha ganado 12 veces la Bundesliga, un récord que tiene en solitario. A esos éxitos se suman dos Ligas de Campeones, un Mundial y seis títulos de la Copa de Alemania. EFE

