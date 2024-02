Sánchez anuncia que el alza del salario mínimo a 1.134 euros se aprueba el martes y ensalza la política "útil"

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en un 5% hasta los 1.134 euros al mes, en la línea del acuerdo alcanzado el pasado mes de enero entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos. En una jornada en la que la titular de este departamento y líder de Sumar, Yolanda Díaz, también visita Galicia, Sánchez ha enfatizado que esta subida del 5%, que supone 54 euros más al mes, hasta los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas, es una nueva prueba de que España "va en la buena dirección con más empleo, más derechos y más convivencia que nunca". Para ratificar este anuncio, el dirigente socialista ha elegido Ourense, donde ha participado en un acto político con unos 1.200 asistentes --según la organización-- en el que ha respaldado al candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro. Es su primera incursión en territorio gallego en campaña, aunque ha visitado la comunidad varias veces en las últimas semanas. Llegó en AVE a la capital de As Burgas y regresó, desde la misma estación ourensana a Madrid también en tren. Antes de irse, se tomó un café con el aspirante del PSdeG a presidir el Ejecutivo autonómico. En su intervención, Sánchez ha aprovechado el anuncio del alza del salario mínimo para hacer una reivindicación de la política "útil" y la "templanza" de su Gobierno frente al "ruido, al estruendo, al grito estéril y al desenfreno" de la oposición. Al tiempo, ha prometido hacer "grandes cosas" en lo que le falta para agotar la legislatura, "1.260 días" que, ha augurado, se harán "muy cortos" para los socialistas pero serán un periodo "extraordinariamente largo" para el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y su homólogo en Vox, Santiago Abascal, ambos también en Galicia este sábado. LA DERECHA "NO SABE CÓMO GESTIONAR" LA ECONOMÍA En un discurso en clave económica, el dirigente socialista también ha tirado de ironía para incidir en que a la derecha "le pasa con la economía como con los fracasos electorales, que no saben cómo gestionarla". Y ha reivindicado la política socialdemócrata que compagina el crecimiento económico con "redistribuir" este crecimiento" con el argumento de que su Gobierno hace caer "como piezas de dominó muchos dogmas neoliberales" que propiciaron una "respuesta austericida" frente a la crisis al demostrar que es compatible subir el salario mínimo con que la economía "crezca". "REVALORIZAREMOS LAS PENSIONES Y LLENAREMOS SU HUCHA" Sánchez, quien también ha reflexionado sobre la situación territorial de Cataluña, ha reflexionado sobre la "crisis social" que ha afectado a España y ha contrapuesto la distinta actuación de los socialistas frente a los populares: "Ellos congelaron las pensiones y destruyeron el 'Pacto de Toledo', nosotros las revalorizamos conforme al IPC". Y ha reiterado el compromiso de revalorización y de "llenar la hucha" de estas prestaciones "también para los jubilados del mañana". "Más de 25.000 millones de euros cuando terminemos esta legislatura para que losjóvenes que mañana serán jubilados también tengan una pensión digna", ha sentenciado, antes de reivindicar la inversión en educación y ratificar que el martes se aprobará el alza del salario mínimo. A renglón seguido, ha reivindicado la gestión económica de su Ejecutivo y que el país "crece cinco veces más", mientras que tiene la tasa de paro juvenil "más baja de la historia" y de las inflaciones "más bajas también de toda Europa". "Eso logramos en una pandemia, con volcanes el año pasado. En dos años, los mismos niveles del PIB y un empleo como nunca hemos visto", ha aseverado. Por ello, se ha reafirmado en que España, con el Gobierno que dirige al frente, va "en la buena dirección", además de reivindicar la "política útil" y la "templanza" del Gobierno, frente al "grito estéril" que ha atribuido a quienes forman parte de las filas de la oposición en España. Y es que frente a los "cien días de gracia" que, ha rememorado, se solían otorgar a los nuevos gobernantes, él se ha quejado de que no ha tenido "ni un segundo de gracia" desde 2018. Sin embargo, ha resaltado que, pese a las dificultades, se han dado numerosos pasos que sitúan a España "en la buena dirección". "El martes aprobaremos la subida del salario mínimo, enviamos al Congreso una ley de paridad, revalorizamos las pensiones, ampliamos el escudo social hasta mediados de este año", ha ejemplificado. Sánchez también se ha referido a la inversión en ciencia, las ayudas a los jóvenes que quieren acceder a una vivienda o a abrir el debate sobre cómo proteger a los menores ante contenidos agresivos, violentos y pornográficos de internet. Pero ha advertido que quedan "muchas cosas que cambiar y avanzar", antes de augurar que, igual que a los socialistas se les hará "corto" el periodo que queda hasta finalizar la legislatura, para Abascal y Feijóo será "extraordinariamente largo". "Pero esa es la democracia", ha zanjado.