Sábado, 3 de febrero de 2024 (22:00 GMT)

CHILE INCENDIOS

Al menos 19 muertos en múltiples incendios registrados en la región central de Chile

Santiago de Chile (EFE).- Al menos 19 personas murieron en múltiples incendios registrados de manera simultánea la noche del viernes en la región de Valparaíso, a 100 kilómetros al este de Santiago, y no se descarta que el número de víctimas vaya aumentando con las horas, informaron el sábado las autoridades chilenas. "El reporte de víctimas fatales es muy provisorio. Las víctimas fatales que tenemos confirmadas son todas del mismo sector, Villa Independencia, en el sector Achupallas (...) Hasta el momento son 19 personas fallecidas, de las cuales hay 15 identificadas", dijo en rueda de prensa la ministra del Interior, Carolina Tohá.

El fuego llega al corazón industrial de Viña del Mar y se ordenan evacuaciones masivas

Santiago de Chile (EFE).- El devastador incendio originado el viernes en los cerros densamente poblados que rodean la ciudad de Viña del Mar, a 120 kilómetros de Santiago de Chile, avanza sin tregua y ya ha alcanzado sectores industriales, donde se han registrado distintas explosiones en almacenes químicos, fábricas de pinturas y otras bodegas. Las autoridades ordenaron evacuaciones masivas en los sectores villamarinos de El Salto, Limonares, Chorrillos y Canal Chacao, y el humo se extendió hasta la playa de la llamada "ciudad jardín", una de las más turísticas de Chile, que cada verano atrae a miles de veraneantes.

EEUU TORMENTA

California se prepara para recibir la tormenta "más grande" del invierno el fin de semana

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- California se prepara para recibir este fin de semana una tormenta, considerada la "más grande" hasta ahora, que amenaza con causar inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas que aún lidian con la acumulación de lluvias que cayeron en la semana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Las autoridades han hecho un llamado a los habitantes a estar preparados. El NWS en Los Ángeles dijo que la cantidad de lluvia proyectada es “muy elevada” y es posible que se produzcan inundaciones que “pongan en peligro la vida” de los residentes.

EEUU JORDANIA

EE.UU. insiste en que avisó a Irak antes de los bombardeos, aprobados por Biden el domingo

Washington (EFE).- Estados Unidos insistió en que había advertido a Irak antes de los bombardeos contra posiciones de milicias proiraníes en este país y en Siria, en represalia por la muerte de tres de sus soldados en Jordania, unos ataques que fueron autorizados por el presidente Joe Biden el pasado domingo. En declaraciones a NBC News, un alto funcionario de la administración Biden dijo que "no fue un gran aviso" por la relación de Irak con las milicias respaldadas por Irán en el país, pero que "no es exacto decir que no fueron informados".

EEUU ATAQUES

Hutíes dicen que ataques en Siria, Irak y Yemen confirman que EE.UU. es una amenaza a la paz

Saná (EFE).- los rebeldes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, advirtieron que los recientes bombardeos de represalia contra Siria e Irak, además de la campaña de ataques contra sus posiciones en el Yemen, confirman que "Estados Unidos es la verdadera amenaza a la paz". El Ministerio de Exteriores controlado por los hutíes manifestó en un comunicado su condena a "la agresión estadounidense" contra posiciones de milicias proiraníes en Siria e Irak, en represalia al ataque lanzado por esos grupos que el domingo mató a tres soldados norteamericanos en Jordania.

ISRAEL PALESTINA

Miles de israelíes piden en todo el país la dimisión de Netanyahu y el regreso de rehenes

Jerusalén (EFE).- Miles de personas se congregaron la noche del sábado en las ciudades israelíes de Tel Aviv, Jerusalén, Haifa o Beer Sheva, entre otras, para demandar el retorno de los 136 rehenes que permanecen en la Franja de Gaza tras 120 días de guerra y el fin del mandato de Benjamin Netanyahu. En Tel Aviv, en la ya denominada Plaza de los Rehenes y bajo el lema "120 días bajo tierra", en referencia a los túneles de Hamás en el enclave palestino donde se cree que podrían estar aún retenidos los cautivos, familiares de los rehenes exigieron al primer ministro Netanyahu que los traiga de vuelta.

ISRAEL PALESTINA EEUU

Los republicanos presentarán en la Cámara de EE.UU. una ley independiente de ayuda a Israel

Washington (EFE).- El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Mike Johnson, anunció que la próxima semana su partido presentará un proyecto de ley independiente de ayuda a Israel, que no contendrá ningún recorte ni petición compensatoria. En una carta a los congresistas, Johnson anunció que su partido buscará que se apruebe este proyecto de ley de 17.600 millones de dólares sin compensaciones, una situación que hace aumentar la presión sobre los demócratas para que lo apoyen.

EEUU HUTÍES

EE.UU. continúa su arremetida contra los hutíes y ataca 6 misiles de crucero antibuque y 12 drones

Washington (EFE).- Estados Unidos continúa con las represalias a los hutíes en Yemen por los asaltos a buques en el Mar Rojo y en las últimas horas atacó "en defensa propia" seis misiles de crucero antibuque preparados para lanzarse y derribó una docena de drones, informaron este sábado fuentes oficiales. El Comando Central de Estados Unidos (Centcom, en inglés) relató a través de la red social X que hoy a las 19.20 hora de Saná (16.20 GMT) identificaron los misiles de crucero en áreas de Yemen controladas por los hutíes y "determinaron que presentaban una amenaza inminente para los buques de la Armada estadounidense y los buques mercantes en la región".

EL SALVADOR ELECCIONES

El Salvador celebra elecciones bajo suspensión de derechos y en polémica por reelección

San Salvador (EFE).- El Salvador celebra este domingo elecciones presidenciales y legislativas bajo un régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, y en medio de la polémica postulación del actual presidente del país, Nayib Bukele, para un segundo mandato consecutivo. Con el régimen de excepción, una medida de seguridad implementada por el Gobierno de Bukele desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, se suspende el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y se extiende el plazo de la detención administrativa a un máximo de 15 días.

PANAMÁ MARTINELLI

Expresidente de Panamá Ricardo Martinelli insiste en su inocencia tras confirmarse su condena por blanqueo

Ciudad de Panamá (EFE).- El expresidente de Panamá (2009-2014) y aspirante a la reelección Ricardo Martinelli insistió en su inocencia, un día después de la ratificación de su condena a más de 10 años de prisión y el pago de una multa de más de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales, la primera de su tipo en la historia democrática del país centroamericano. "Soy inocente, mi único pecado fue hacer un Gobierno que le sirvió al pueblo, demostrando así que en nuestro querido Panamá los Gobiernos que me antecedieron y siguieron siempre tuvieron plata para mejorar tu vida, lo que ellos nunca tuvieron fue la voluntad de ayudarte", publicó el político en su cuenta de X.

EEUU ELECCIONES

Primarias en Carolina del Sur: entre la aversión a Trump y la preocupación por la economía

Columbia (EE.UU.) (EFE).- Los demócratas de Carolina del Sur acudieron a las urnas con el claro propósito de respaldar en las primarias del partido al presidente estadounidense, Joe Biden, aunque de fondo destacaban dos sentimientos: la aversión hacia el republicano Donald Trump y la preocupación por la economía. El voto a favor de Biden fue este sábado también una expresión de rechazo a Trump, quien no figuraba en las paletas por tratarse de unas primarias del Partido Demócrata, pero quien se postula como favorito para ser el candidato republicano en las elecciones de noviembre. EFE

