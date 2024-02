Río de Janeiro enfrenta una epidemia de dengue alcanzando el máximo histórico de infectados

En tan solo un día del mes de enero de 2024 la red de salud de la alcaldía de Río de Janeiro, Brasil, alcanzó las 362 personas hospitalizadas por dengue, lo que supone una cifra récord en la serie histórica que se lleva a cabo desde 1974, superando el máximo anterior que data de 2008. Esta información la ha dado a conocer este viernes el secretario municipal de Salud, Daniel Soranz, quien también ha confirmado que la ciudad enfrenta una epidemia de esta enfermedad. "Un aumento sostenido del número de casos a lo largo del mes, con repercusiones en la red asistencial, es la caracterización de una epidemia clásica. Entonces no hay razón para que no encendamos la alerta y digamos que este es un escenario epidemiológico real. Estamos viviendo una epidemia de dengue en la ciudad de Río de Janeiro", ha afirmado Soranz en unas declaraciones recogidas por la Agencia de Brasil. En enero de este año, la ciudad registró alrededor de 10.000 casos de la enfermedad, una tasa de incidencia de 160,68 por 100.000 habitantes, lo que representa casi la mitad de los 22.959 registros de 2023, pero por el momento no se ha confirmado ninguna muerte, aunque hay tres que están bajo investigación. La mayor preocupación de las autoridades es que la curva de casos, que históricamente tiene los peores escenarios entre marzo y mayo, ya ha mostrado una fuerte pendiente en enero, superando incidencias de epidemias pasadas. "Probablemente tendremos un escenario peor en 2024", ha proyectado el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes. El Departamento de Salud atribuye este comportamiento al aumento de la temperatura y a las grandes cantidades de lluvia. "Con el calor, el mosquito nace mucho más rápido y la temporada de lluvias provoca la acumulación de agua y más focos de desarrollo de mosquitos", ha explicado Soranz. A causa de esto, la Municipalidad de Río ha anunciado una serie de medidas para prevenir y combatir el dengue y atender a los pacientes. A partir del próximo lunes se abrirán progresivamente 10 centros de atención, en función del crecimiento del número de casos y se habilitarán 150 centros de tratamiento e hidratación en unidades de salud. "La hidratación es la medicina más eficaz para tratar el dengue", ha afirmado Paes. Otra iniciativa es la inspección obligatoria de propiedades cerradas o abandonadas, "pero esta es una medida excepcional. Lo importante es que toda la sociedad se movilice para que nosotros no tengamos que hacerlo. Es una situación extrema", ha añadido el secretario. El alcalde refuerza el llamamiento a la población: "No podremos entrar en todos los terrenos abandonados de la ciudad. Si no hay colaboración de la población, el dengue se contagiará, aumentarán los casos y la gente morirá". Los principales síntomas del dengue son fiebre alta, dolor de cabeza, detrás de los ojos, en el cuerpo y en las articulaciones, postración, malestar general y manchas rojas en el cuerpo. "Es muy importante mantenerse alerta. El diagnóstico precoz marca una gran diferencia en el resultado clínico y, de hecho, en evitar hospitalizaciones y muertes", ha explicado Soranz.