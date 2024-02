María Jiménez recuerda a su hermana Isabel un día antes del que hubiera sido su 74 cumpleaños

El mundo del arte se conmocionaba al conocer que la cantante y bailaora fallecía el pasado siete de septiembre debido al cáncer de pulmón que sufría desde hacía años. Muchas fueron las muestras de cariño y de respeto que recibió en su funeral y en los homenajes que recordaban su fructífera carrera. Una persona muy querida por todos y cuya ausencia sería muy notoria para los más cercanos en fechas señaladas, como el día de su cumpleaños. Es por ello por lo que no sorprendía que María Jiménez, hermana de la artista, le recordara tan solo un día antes del que hubiera sido su setenta y cuatro cumpleaños. María Jiménez se acordaba de ella y aseguraba que, por su espíritu solidario, no habría dudado en acudir a la cena de gala benéfica a favor de la Fundación Alalá. "Claro que estaría aquí con nosotros, a ella le encantaba colaborar. Un poco va a estar aquí" aseguraba. También quiso aprovechar la oportunidad para desmentir que su sobrino Alejandro esté en peligro de ser desahuciado: "eso es mentira todo. Yo he hablado con mi niño, yo le digo mi niño, hablo día sí y otro no, y es mentira todo" argumentaba a los micrófonos de Europa Press en exclusiva. Recordaba que "tiene la casa de su madre" y que "tienen que inventar siempre para sacar cosas".