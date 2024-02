La milicia proiraní Resistencia Islámica en Irak anuncia un ataque contra EEUU en la base iraquí de Harir

Las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak han anunciado un ataque contra las fuerzas de EEUU desplegadas en la base iraquí de Harir, en la provincia de Erbil, en el norte del país, horas después de la ola de bombardeos desencadenada por el Ejército norteamericano contra posiciones de grupos afines a Irán tanto en Siria como en Irak. "Continuando nuestro camino de resistencia a las fuerzas de ocupación estadounidenses en Irak y la región, y en respuesta a las masacres de la entidad sionista (Israel) contra nuestro pueblo en Gaza, los combatientes de la Resistencia Islámica en Irak atacaron la base de ocupación estadounidense de Harir en Erbil, este sábado, con aviones no tripulados", según un comunicado recogido por la agencia kurdoiraquí Rudaw. "La Resistencia Islámica se reafirma en su compromiso de atacar los bastiones de los enemigos", añade la nota. No obstante, dos fuentes "de alto rango" en la provincia han asegurado a la misma agencia que, hasta el momento, no se tiene constancia de ataque alguno. Estas fuentes, próximas al funcionamiento de la base militar, aseguran que de momento la situación es tranquila. Las autoridades del Kurdistán iraquí, donde se encuentra la provincia, emitirán en las próximas horas un comunicado sobre la situación.