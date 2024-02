Hungría no aprobará el ingreso de Estocolmo a la OTAN hasta que el primer ministro sueco no viaje a Budapest

La coalición de Gobierno de Hungría, integrada por Fidesz y el Partido Popular Demócrata Cristiano (KDNP), ha asegurado este viernes que no participará en la sesión parlamentaria del lunes para votar el ingreso de Suecia a la Alianza Atlántica, apuntando que esperarán hasta que el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, se reúna con su par húngaro, Viktor Orbán, en Budapest. El Parlamento húngaro ha convocado para el lunes 5 de febrero una sesión en la que examinará el protocolo de adhesión de Suecia a la OTAN, abriendo así la puerta al final del proceso de ratificación en el único país aliado que aún no ha cubierto el trámite. La oposición había presentado una solicitud para dicha sesión que el Parlamento finalmente aceptó el jueves. Sin embargo, representantes del partido Fidesz --al que pertenece el primer ministro Orbán-- han confirmado a la cadena de televisión AVT que ningún diputado de la coalición acudirá al pleno, cuyo principal punto es la aprobación del ingreso sueco a la OTAN, hasta que Kristersson y Orbán mantengan un encuentro ya solicitado por el jefe de Gobierno húngaro. La coalición gubernamental cuenta con una holgada mayoría en la Asamblea Nacional, y aunque el Fidesz de Orbán se quede solo en su desplante, la presencia de los diputados de la oposición y los del KDNP no daría para reunir el quórum necesario para iniciar la sesión parlamentaria. Hungría es el único de los 31 Estados miembro de la Alianza Atlántica que todavía no han ratificado el ingreso de Suecia al bloque militar. El gobierno ultraderechista de Orbán ha manifestado sentirse "insultado" por las críticas de Suecia sobre el Estado de derecho en el país y, en respuesta, bloquea la votación desde hace meses. Ambos mandatarios se reunieron el jueves en Bruselas en los márgenes de la cumbre de la Unión Europea, tras lo que Kristersson valoró positivamente el encuentro y dijo haber tenido una "buena conversación" con Orbán. A la espera de una nueva reunión, el primer ministro sueco ha reconocido su reticencia a viajar a Budapest antes de que Hungría dé su visto bueno y Suecia certifique su ingreso a la OTAN. Tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, las autoridades de Suecia y Finlandia anunciaron su intención de ingresar a la Alianza Atlántica, abandonando así su histórica neutralidad. Finlandia logró un rápido ingreso en el bloque, mientras que Suecia ha encontrado obstáculos en el camino, principalmente por parte de Turquía y Hungría.