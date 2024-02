Hamás condena los ataques de EEUU en Siria e Irak y avisa que "echan gasolina al fuego"

El movimiento islamista palestino Hamás ha condenado este sábado los ataques efectuados por Estados Unidos contra más de 80 objetivos de milicias proiraníes en Irak y Siria como una violación de la integridad territorial de ambos países que solo echa "gasolina al fuego" del conflicto entre Hamás e Israel en la Franja de Gaza, cuya expansión regional ha tenido como consecuencia la operación norteamericana. Los ataques de Estados Unidos, que han dejado casi 40 muertos, han sido una represalia a la muerte de tres de sus militares el pasado fin de semana por un ataque de milicias proiraníes contra una posición norteamericana en Jordania. El Ejército de EEUU, cabe recordar, ha sido objetivo de más de 160 ataques de esta naturaleza desde el estallido de la guerra de Gaza el 7 de octubre ya que las milicias han declarado su respaldo total a la lucha del movimiento islamista. En un comunicado recogido por el Centro Palestino de Información y reproducido por el diario 'Times of Israel', Hamás condena "en los términos más enérgicos la agresión americana", que describe como una "peligrosa escalada de violencia" y una "violación de la soberanía de dos países árabes, así como una amenaza a la región porque obedece a su agenda de expansión y encubre los horribles crímenes contra el pueblo palestino en Gaza". "La Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, será la responsable de las consecuencias de esta brutal agresion, que solo echa gasolina al fuego", añade la nota. Hamás avisa que "la región no conocerá la paz y la estabilidad a menos que termine la agresión de los sionistas (Israel), sus crímenes genocidas y la limpieza étnica contra nuestra gente en la Franja de Gaza" y "finalice la ocupación nazi sionista de las tierras ocupadas árabes y palestinas". Para ello, el movimiento islamista pide a Washington que "reevalúe sus agresivas políticas y respete la soberanía de os estados, así como los intereses de los pueblos árabes que no se quedarán de brazos cruzados ante un genocidio que está ocurriendo a plena vista del mundo entero", zanja la nota.