Gabriela Guillén responde a la incógnita de si su nueva entrevista avivará la guerra con Bertín Osborne

Gabriela Guillén ha dejado a todos intrigados sobre el próximo capítulo en la supuesta guerra mediática con Bertín Osborne. La joven se sentará de nuevo en el plató de 'De viernes' para que no se dude de la versión que ha contado sobre su relación con el cantante, por lo que demostrará públicamente las pruebas de que no miente. Ante la pregunta de si su última entrevista avivará aún más el conflicto con el presentador, ha respondido enigmáticamente: "Vosotros tenéis todas las respuestas". La joven no ha querido revelar qué pruebas presentará en televisión y ha mantenido un misterioso silencio al ser interrogada sobre si cree que el entorno de Bertín podría haber filtrado las supuestas transferencias que ella ha recibido por parte del presentador. Sin embargo, Gabriela ha mostrado una actitud más relajada y sonriente al abordar la pregunta sobre si su bebé se parece cada vez más al presentador, confirmando que su hijo es lo mejor que le ha pasado: "¿Tú qué crees?". Unas bonitas palabras que dejan en el aire la posibilidad de que el padre y la madre del niño tengan una buena relación en un futuro no muy lejano. Este nuevo capítulo en la vida de Gabriela Guillén y Bertín Osborne parece prometer más incertidumbre y especulación. ¿Qué revelará la próxima entrevista de Gabriela? ¿Habrá una respuesta por parte de Bertín? Las incógnitas persisten y esta noche descubriremos más sobre esta historia.