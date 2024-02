Ex primer ministro de Japón pide perdón por comentarios sexistas sobre el aspecto de la ministra de Exteriores

El ex primer ministro y ahora vicepresidente del gobernante Partido Liberal Democrático, Taro Aso, se ha retractado este viernes de los comentarios sexistas que había hecho sobre la apariencia física de la ministra de Exteriores, Yoko Kamikawa, una política a la que calificó de capaz pero no hermosa. Aso, de 83 años, ha dicho en un comunicado difundido por su oficina que "no se puede negar que hubo expresiones inapropiadas, como referirse a su apariencia", según ha informado el periódico 'The Asahi Shimbun'. Durante un discurso del 28 de enero en Ashiya, prefectura de Fukuoka, Aso se refirió a la ministra con el término 'obasan', que en japonés significa mujer de mediana edad, pero también tiene una connotación negativa. "Incluso desde nuestro punto de vista, pensamos que esta 'obasan' es buena. No diría que es tan hermosa, pero habla correctamente inglés y hace todo ella misma, desde concertar citas hasta todo es, sin depender de diplómaticos". Estas palabras desataron una tormenta de protestas, llegando los legisladores del partido opositor a calificarlo de "abuso verbal", pero Aso ha concretado en el comunicado que su intención era realzar los logros de Kamikawa como ministra de Exteriores. "Aceptamos sinceramente los diversos puntos planteados por la gente (sobre su comentario)", explica el comunicado, en el que se añade que "es responsabilidad del sector político crear un entorno que permita a todas las personas, especialmente a las mujeres y a los jóvenes, ejercer suficientemente sus capacidades y ser activos". El Primer Ministro, Fumio Kishida, ha asegurado en la sesión plenaria de la Cámara Alta de este viernes que "independientemente del género o la posición social, no se deben hacer comentarios que se burlen de la edad y la apariencia del individuo y le causen malestar". En el discurso, Aso también dijo que "no creo que una mujer haya servido alguna vez como ministra de Exteriores de Japón (antes de Kamikawa)". Kamikawa es en realidad la tercera ministra de Exteriores del país después de Makiko Tanaka y Yoriko Kawaguchi, quienes sirvieron bajo el gobierno del primer ministro Junichiro Koizumi a principios de la década de 2000.