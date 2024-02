Ernesto Valverde: "Nico tenía una pequeña molestia e Iñaki creo que no es nada"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, rebajó la alarma con respecto al estado físico de los hermanos Williams, después de que ambos no pudieran terminar este viernes el duelo de Liga ante el Mallorca, de cara a la semifinal de Copa del Rey el miércoles contra el Atlético de Madrid. "Nico tenía una pequeña molestia en la ingle, una jugada que ha golpeado al suelo al inicio del segundo tiempo. Luego parecía que se había recuperado y al final le hemos cambiado. Tenemos que esperar las pruebas", dijo en rueda de prensa tras el 4-0 a los baleares. El técnico de los 'leones' explicó así la situación de un Nico que salió del césped de San Mamés en el minuto 68. Mientras, su hermano Iñaki pidió también el cambio en el tramo final, sustituido en el minuto 82 provocando el miedo en el aficionado rojiblanco. "Iñaki yo creo que no es nada, alguna pequeña molestia en la planta del pie", afirmó un Valverde más tranquilo si cabe con la situación del internacional por Ghana. El preparador del Athletic Club no descartó así ni mucho menos a ninguno de los dos delanteros para el duelo de ida de semifinales de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, el miércoles en Cívitas Metropolitano.