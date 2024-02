El PP acusa al Gobierno de "opacidad" sobre pobreza energética y denuncia que no publique los datos de 2022

El Partido Popular ha denunciado la "opacidad clásica" del Gobierno, esta vez, sobre pobreza energética y por no haber publicado todavía los datos del año 2022 que, según ha indicado el partido en una nota de prensa, es "el peor de la crisis energética". Además, el PP ha lamentado que haya sido el ámbito académico el que haya advertido sobre la "grave" situación de que uno de cada tres hogares españoles está en situación de pobreza. "No se han cumplido ninguna de las reformas estructurales previstas y indicadores empeoran", ha indicado el secretario ejecutivo de Energía, Juan Diego Requena, justo cuando va a expirar la Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza, según el citado comunicado. Los responsables populares de la vicesecretaría de Desarrollo Sostenible han mantenido una reunión con los responsables de la Cátedra de Pobreza Energética de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Pontifica de Comillas, institución que ha publicado los indicadores de pobreza energética de 2022. La conclusión más significativa es que 3,2 millones de hogares, 8 millones de personas, 3 millones más que en 2020, están en situación de pobreza energética por tener que realizar un gasto en electricidad desproporcionado respecto a sus ingresos. MÁS DATOS Durante el encuentro, el portavoz de Energía mencionó algunas medidas que el PP planteará en una proposición no de ley de lucha contra la pobreza energética de familias y empresas, que ya ha sido registrada para su debate en el Congreso y que pretende reforzar las medidas paliativas con una nueva tarifa energética social de precio estable, entre otras medidas. Por su parte, Miguel Ángel Quintanilla, diputado del PP y vicepresidente de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha mencionado que, según Eurostat, el 17,1% de los domicilios españoles no calentó su casa lo suficiente como para no pasar frío durante 2022.