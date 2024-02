EEUU anuncia que ha destruido una docena de aviones no tripulados de la insurgencia hutí en las últimas horas

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este sábado que ha destruido al menos una docena de aviones no tripulados de la isurgencia hutí de Yemen durante una serie de incidentes a lo largo del pasado viernes, en el marco de la campaña contra el grupo guerrillero que está atacando el mar Rojo como medida de presión contra Israel, en el marco de su guerra contra Hamás en Gaza. El primer incidente tuvo lugar a las 10.30 horas, hora de Saná, la capital de Yemen, (las 08.30 del viernes en España) cuando el destructor estadounidense 'USS Carney' destruyó un avión no tripulado en el golfo de Adén, sin daños ni víctimas que lamentar. Cuatro horas después, fuerzas del Mando Central del Ejército de Estados Unidos lanzaron un ataque que destruyó cuatro aviones no tripulados de la insurgencia yemení, "listos para lanzar" desde "zonas de Yemen bajo control insurgente". "Las fuerzas de EEUU deterinaron que presentaban una amenaza inminente para los cargueros y los buques estadounidenses en la zona y por ello decidieron lanzar esta operación de autodefensa para destruirlos", han explicado. Finalmente, a las 21.20 (las 19.30 en España, el destructor 'USS Laboon' y aviones de combate F/A-18s del grupo de ataque del portaaviones 'Dwight D. Eisenhower' comenzaron una operación que desembocó en el derribo de siete aviones no tripulados de la insurgencia sobre el mar Rojo, de nuevo sin daños ni víctimas entre las fuerzas norteamericanas.