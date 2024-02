Dimite tras ocho meses la gobernadora del Banco Central turco ante acusaciones de corrupción

Estambul, 2 feb (EFE).- La gobernadora del Banco Central de Turquía, Hafize Gaye Erkan, ha anunciado este viernes su dimisión tras sólo ocho meses en el cargo, ante las acusaciones de prácticas corruptas publicadas en algunos medios.

La experta de 44 años, con una prestigiosa carrera en empresas estadounidenses, ha dicho que es víctima de un campaña contra su honor que le ha obligado a tomar esa decisión.

No hay abierta ninguna investigación oficial contra ella.

"En los últimos tiempos se ha organizado una gran campaña contra mi persona para destruir mi reputación. Como esto afecta demasiado a mi familia y a mi hijo inocente, que aún no tiene ni año y medio de edad, me veo en la necesidad de pedir a nuestro presidente (Recep Tayyip Erdogan) que me libere del cargo que he desempeñado con honor desde el primer día", escribe Erkan en su misiva de renuncia.

Bajo la dirección de Erkan, la primera mujer en ocupar el cargo, el banco emisor turco dio un radical giro a la heterodoxa política de bajos tipos de interés impuesta durante meses por el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, pese a la desbocada inflación.

Desde su toma de posesión en junio, los tipos se han quintuplicado desde el 8,5 hasta el 45 %, aunque tras la última subida, el pasado 25 de enero, sugirió que sería el último ajuste para combatir una inflación récord de casi el 65 %.

Las acusaciones contra Erkan aparecidas en algunos medios, algunos cercanos al Gobierno, se referían a un supuesto uso por parte de sus padres de instalaciones del banco o a que obligó a un empleado a dimitir.

También se la criticado por acudir con su bebé lactante al trabajo y se ha publicado que la gobernadora trabajó en el First Republic Bank, una institución estadounidense que quebró.

El ministro de Economía, Mehmet Simsek, ha señalando que se trata de una "decisión totalmente personal" y le ha agradecido los servicios prestados.

"Nuestro programa económico continúa con decisión y sin interrupción bajo el liderazgo de nuestro presidente, Recep Tayyip Erdogan", ha indicado el ministro.

Estambul, 2 feb (EFE).- El economista Fatih Karahan, desde agosto pasado vicegobernador del Banco Central turco, fue nombrado nuevo gobernador de la institución tras la dimisión de la economista Hafize Gaye Erkan, que ocupaba el cargo desde junio pasado y lo dejó este viernes alegando una campaña mediática contra su honor.

El nombramiento de Karahan, firmado por el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se publica en la edición de sábado del Boletín Oficial turco.

Karahan, nacido en la ciudad turca de Eskisehir en 1982, se doctoró en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, fue profesor adjunto en la Universidad de Columbia y trabajó 9 años en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, antes de pasar como ejecutivo a la empresa Amazon.

El pasado agosto fue nombrado vicegobernador del Banco Central turco, cuya jefatura había recaído dos meses antes en Hafize Gaye Erkan.

El ministro de Economía, Mehmet Simsek, describió la dimisión de Erkan como una "decisión totalmente personal" y le agradeció los servicios prestados, al tiempo que anunció que su sucesor sería "un macroeconomista respetado con unos conocimientos y una experiencia extraordinarios", recomendado por él.

