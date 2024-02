Díaz pide "ayuda" a sindicatos y trabajadores para reducir la jornada: "En el gobierno también tengo problemas"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha pedido "ayuda" a las fuerzas sindicales y a todos los trabajadores para conseguir la reducción de la jornada laboral que ha comprometido y que ha dicho que cumplirá. Pero, como también advirtió el futuro portavoz del grupo parlamentario, Íñigo Errejón, ella "sola" no puede y es preciso el empuje de la gente. "Dentro del gobierno también tengo problemas", ha manifestado Yolanda Díaz en un mitin en el segundo día de la campaña electoral para el próximo 18 de febrero en Ferrol, su ciudad, en la que ha apelado a Pablo Iglesias fundador del PSOE para recordar que su primera lucha en la calle fue por la jornada de las 8 horas y es preciso ahora recoger ese legado. Un día después de su visita al Vaticano, Yolanda Díaz ha asegurado que cuenta con el beneplácito del jefe de Estado religioso. "Ayer el papa Francisco me dijo que era clave tener tiempo para vivir, para pasear, para disfrutar y para amar", ha manifestado la líder de la formación laborista, quien recordó los augurios de que se iban "a cargar el país" subiendo el salario mínimo pero lo que hizo fue "salvarlo", singularmente, en la pandemia. "¿Pensáis que si no estuviese Sumar en el gobierno se iba a hacer esto?", preguntó ante varios cientos de asistentes el mitin electoral que protagoniza también Marta Lois, la candidata a la Presidencia de la Xunta. "Sé que voy a tener muchos problemas con la reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Pido que nos ayudéis, a los sindicalistas, a los trabajadores", ha enfatizado Yolanda Díaz, quien ha aseverado que "tenemos derecho a vivir mejor". "DENTRO DEL GOBIERNO TAMBIÉN TENGO PROBLEMAS" "Dentro del gobierno también tengo problemas, entonces, sí, pido ayuda, que hagáis posible nuestro el derecho a reducir la jornada laboral", ha entafizado Yolanda Díaz. Errejón también reclamó "empujar" para conseguir la reducción laboral que defiende Díaz, una mujer que "multiplicó por cinco" la suya para conseguir las mejoras para los trabajadores, afirmó. Díaz reconoció las "críticas por ir lenta" en algunas promesas pero ha incidido en que se hará realidad igual que la subida del SMI, que se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, tal y como confirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo antes en un mitin del 18F desde Ourense. (HABRÁ FOTOS PROFESIONALES DEL ACTO)