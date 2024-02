David Martí, nominado al Oscar y al Goya por maquillaje en 'La Sociedad de la nieve':"Prefiero que Bayona gane el Oscar"

David Martí repite en 2024 nominación al Oscar y a los Goya por su participación en el equipo técnico de maquillaje de efectos espaciales de 'La Sociedad de la nieve', tras hacerlo por primera vez en 2007 con 'El laberinto del Fauno', de Guillermo del Toro, cuando se llevó ambos galardones, y en esta ocasión asegura que prefiere que J.A. Bayona logre el Oscar a mejor película internacional a que lo gane él mismo. "A mi equipo y a mi nos sabría muy mal que nosotros ganemos el Oscar y Bayona no. Preferimos que se lo lleve él y cruzamos los dedos de todas las extremidades para que eso ocurra porque es súper merecido", ha asegurado el técnico, poseedor en total de cinco 'cabezones' y una estatuilla, en una entrevista con Europa Press. Martí no ha escatimado en elogios a J.A. Bayona y ha asegurado que el éxito de 'La sociedad de la nieve' se debe al cineasta. "Creo que el catalizador de todo esto es J.A. Bayona porque al final es el que elige las personas, el equipo, el encuadre, elige todo. También nos hace sufrir a todos, pero es el encargado de llevarnos a la alfombra roja", ha afirmado. En esta ocasión, afirma que los nervios por la doble nominación son menores porque ha sido un trabajo más colar que en el 'Laberinto del fauno'. De hecho, considera que su trabajo en la cinta de Guillermo del Toro sigue siendo su experiencia más dura pese a las condiciones de rodaje de 'La sociedad de la nieve'. "Jota tenía esta historia desde antes de 'Lo Imposible' (2012) en su cabeza. Esto es una cosa que respetas mucho. Y yo lo que respeto mucho, sobre todo, con Jota es que siempre ha sido súper fiel a nosotros. Es decir, a nosotros y a todo el equipo. Con todos los que ha trabajado él y ha estado contento, él ha repetido en todas sus películas", ha señalado. Al respecto, recuerda que el cineasta quiso contar con el equipo técnico de Martí para 'Jurassic World: el reino caído', pero "para los americanos contar con un equipo español de efectos especiales es como esoterismo". RETOCAR A LOS ACTORES EN CADA PLANO Martí ha relatado que lo más difícil en 'La Sociedad de la nieve' ha sido la climatología porque "había productos que por el frío no funcionaban" y recuerda que tuvieron que retocar a los actores "prácticamente a cada plano". "Hay muchas dificultades en una película donde muchas veces tienes a los actores en la nieve a muchos metros de distancia o los tienes en un tubo que es el avión donde cuesta mucho acceder", ha indicado. Además, cuenta que los cadáveres que aparecen en la cinta también fueron parte de la dificultad del rodaje. "Todo lo que nosotros hacemos es artesanal, prácticamente todo lo hemos hecho con las manos, porque al final es una escultura, un molde o una copia de silicona", ha señalado. DIFERENCIAS ENTRE HOLLYWOOD Y ESPAÑA Por otro lado, David Martí cree que aún hay grandes diferencias entre la industria de Hollywood y la española y lamenta que no se sabe sacar provecho de los territorios españoles. "En España, tenemos sitios que pueden parecer Nueva York y otros sitios que pueden parecer la Edad Media. Tenemos todos los decorados, tenemos esa luz maravillosa y nadie lo aprovecha. Nos falta mucho en comparación con Inglaterra o Estados Unidos, donde van sobrados de producciones", señala para asegurar que "muchas de las producciones que se ruedan en Inglaterra se pueden rodar en España perfectamente". En este sentido, ensalza las ayudas económicas que se otorgan a las producciones que se ruedan en Canarias o en País Vasco. Asimismo, explica que la industria americana otorga un tratamiento "especial" a las categorías técnicas y destaca que los académicos hacen un "escrutinio muy bestia" a la hora de realizar las nominaciones, algo que en su opinión no hacen los premios españoles o los premios británicos. "Allí hacen un escrutinio bastante bestia para saber qué están nominando, a quién y por qué lo nominan. Y con todo mi respeto, en los Goya, Gaudí o en los Bafta, esto no ocurre y eso se nota porque de repente (en premios europeos) puedes tener películas nominadas que dices '¿esto por qué esta seleccionado?'", ha comentado. En el caso de 'La sociedad de la nieve', Martí revela que gracias a un compañero sueco, la academia americana tuvo en cuenta a la película por sus detalles técnicos. "En una de las reuniones de expertos se ve que un compañero sueco dijo: 'acabo de ver una película española, que se llama La Sociedad de la Nieve y el maquillaje es brutal'. A partir de ese momento, que la película aún no había llegado a Estados Unidos, se empezó a hablar de la ella y se metió en el engranaje", desvela.