Crónica del Deportivo Alavés - FC Barcelona, 1-3

El FC Barcelona superó (1-3) al Deportivo Alavés este sábado en la jornada 23 de LaLiga EA Sports con cierta autoridad, más de la que se le recuerda en los últimos partidos, para mantener la reacción desde que Xavi Hernández anunció su adiós. El conjunto culé aparcó durante muchos minutos el sufrir de cada fin de semana con un triunfo sólido en Mendizorroza, a pesar de que los vascos empezaron y terminaron mejor el primer tiempo y, en el segundo, respondieron al 0-2 y terminaron jugando con uno más. Vitor Roque volvió a ser protagonista, pero esta vez fue héroe y villano. El joven brasileño entró en el minuto 59 y en el 63 hizo el 1-3 de la aparente tranquilidad para los catalanes. Sin embargo, con dos amarillas en cinco minutos, con un punto de riguroso ambas, Roque dejó al Barça con uno menos los últimos 20 minutos. Los de Luis García Plaza no tuvieron opción de aprovecharlo, sin evitar la derrota tras tres victoria seguidas, aún con colchón en la tabla. No tuvo alegría completa el equipo azulgrana, viendo la amargura de su último revulsivo, un Roque que dio los tres puntos ante Osasuna entre semana, pero la victoria y las sensaciones renovadas se llevaron los de Xavi. El técnico catalán, que anunció hace una semana que no seguirá después del 30 de junio, vio a su equipo más liberado de nuevo y encontrando los jugadores de calidad. Así fue en el 0-1 que marcó Robert Lewandowski, con clase el polaco para cortar una sequía de dos meses sin marcar, tras una jugada en la que tocaron Pedri, De Jong y Gündogan. Fue la primera ocasión visitante eso sí, a los 20 minutos, después de que el Alavés rondara la meta de Iñaki Peña con el desborde de Álex Sola. Con tres centrales y Christensen de pivote defensivo, el Barça tuvo problemas en la banda de Joao Cancelo. Los de Plaza, que pidieron penalti en la primera jugada y otro más del portugués por manos, y vieron a Samu rozar el gol, no regalaron tanto en defensa, pero en esa rápida combinación azulgrana llegó el 0-1. Peña salvó un cabezazo de Guridi y Samu mandó otro desviado. El Alavés sin duda terminó mejor el primer tiempo, pero la pegada del Barça, poco común últimamente, está vez sí apareció en Vitoria y marcó diferencias. Lamine Yamal ganó un balón largo, se la dio a Pedri y el canario espero el desmarque de un Gündogan que mandó a la red el 0-2 justo después de una buena ocasión local de Luis Rioja. La felicidad azulgrana fue efímera porque el Alavés logró el 1-2 de inmediato, con Samu y una más de Sola, pero la entrada de Roque le funcionó de nuevo a Xavi. El Alavés no aguantó en intensidad atrás y el tercero fue ya una losa, a pesar de que Tigrinho vio la roja. El Barça sumó de tres y mantiene su reacción para presionar arriba y tratar de aprovechar el Real Madrid-Atlético. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: DEPORTIVO ALAVÉS, 1 - FC BARCELONA, 3. (0-1, al decanso). --ALINEACIONES. DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Tenaglia (Hagi, min.77), Rafa Marín, Duarte, Javi López; Guevara, Blanco (Benavídez, min.77), Guridi (Abde, min.64), Sola, Rioja (Simeone, min.64) y Samu Omorodion (Panichelli, min.88). FC BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Cubarsí (Iñigo Martínez, mmin.83), Cancelo (Héctor Fort, descanso); Christensen (Oriol Romeu, min.82), Frenkie de Jong, Gündogan (Vitor Roque, min.59), Pedri (Fermín, min.74), Lamine y Lewandowski. --GOLES: 0 - 1, min.22, Lewandowski. 0 - 2, min.49, Gündogan. 1 - 2, min.51, Samu. 1 - 3, min.63, Vitor Roque. --ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano). Amonestó a Samu (min.12) y Sola (min.97) por parte del Alavés. Y a Vitor Roque (min.67) en el Barça. Expulsó por segunda amarilla a Vitor Roque (min.72). --ESTADIO: Mendizorroza.