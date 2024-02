Claudia Osborne justifica su comentada ausencia en el cumpleaños familiar de su hermano Kike

Este miércoles 31 de enero era un día marcado en rojo en el calendario de Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Su hijo mayor, Kike, cumplía 17 años y, demostrando la maravillosa relación que mantiene, la expareja se reencontraba en una fiesta de cumpleaños muy especial a la que también asistieron dos de las tres hijas del cantante, Alejandra -que reside en Sevilla- y Eugenia Osborne, acompañada a su vez por sus 3 hijos. La única ausente en esta celebración inolvidable fue Claudia Osborne, que el pasado 22 de enero se convirtió en madre por segunda vez de una niña llamada Violeta. Y su reciente maternidad es precisamente el motivo por el que se perdió a su hermanito Kike soplando las velas, como nos ha contado durante un paseo con sus pequeñas -su hija mayor, Micaela tiene tan solo año y medio- y sus 2 empleadas del hogar este viernes. "Mira como estoy... Como para ir al cumpleaños" ha justificado de lo más sonriente, reconociendo que a pesar del cansancio está encantada con su nueva vida como mamá de dos chiquitinas. "No fui porque no podía, pero vamos, no por nada más" ha instistido para que no se especule su ausencia en la última cita familiar. Discreta y haciendo gala de la misma educación que siempre demuestran sus hermanas Eugenia y Alejandra, Claudia ha preferido no pronunciarse sobre la demanda que Gabriela Guillén ha interpuesto contra su padre para reclamar la paternidad de su bebé: "Ni idea, yo es que de ese tema no hablo y no voy a hablar" ha afirmado rotunda, dejando en el aire si ella o su padre se esperaban este paso al frente de la paraguaya.