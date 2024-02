Borrell aclara que la UE no ha suspendido fondos a la UNRWA y que tiene para decidir hasta la próxima entrega

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha querido dejar claro este sábado que la UE no ha suspendido fondos a la agencia de refugiados de Naciones Unidas para los palestinos, la UNRWA, a la espera de su investigación interna sobre la posible implicación de algunos de sus empleados en el ataque del 7 de octubre a Israel. En una comparecencia durante la reunión informal de ministros de Exteriores celebrada en Bruselas, Borrell ha insistido en que la Comisión Europea en ningún momento ha cesado los pagos a la UNRWA porque la nueva entrega está prevista a finales de mes y, hasta entonces, hay tiempo para aguardar a los resultados de las pesquisas internas de la agencia. "La Unión Europea no ha suspendido la financiación a la UNRWA. Estamos viendo hoy en día mucha desinformación. Noticias de que todo el mundo está suspendiendo su financiación, cuando en realidad muy pocos países lo han dicho a las claras", ha explicado Borrell, antes de poner a Francia como ejemplo de un país que ha adoptado la "medida de precacución" de aguardar a la investigación interna antes de entregar el próximo tramo de financiación. "A finales de mes veremos donde estamos", ha añadido Borrell antes de transmitir que el "sentir general" de los 27 es que la agencia de la ONU es imprescindible como actor humanitario en la Franja de Gaza, así como para cientos de miles de refugiados palestinos en Líbano o Cisjordania. "Entre la mayoría de los Estados miembros, percibo el 'feeling' general de la UNRWA no tiene sustituto. Es una agencia que ha jugado un papel crucial y no solo en Gaza, sino también para cientos de miles de refugiados palestinos en Líbano o Cisjordania. La UNRWA se encarga de ellos", ha indicado. "Es verdad que hay posturas variadas a este respecto, pero la sensación general es que el respaldo a la población palestina debe continuar", ha declarado Borrell. No obstante, el máximo diplomático europeo ha insistido en que la UE espera de la agencia de la ONU una investigación eficaz y ha destacado la fecha de la próxima reunión informal de Exteriores el 11 y el 12 de febrero, a la que ha invitado al comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, para recabar información.