Bordalás: "Pido respeto para Mason Greenwood, tiene un comportamiento ejemplar"

Madrid, 3 feb (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, pidió este sábado en rueda de prensa respeto para su jugador Mason Greenwood, de quien dijo que es un "gran chico" que tiene "un comportamiento ejemplar" y que durante el choque ante el Real Madrid, supuestamente pudo ser llamado "violador" por Jude Bellingham.

Al termino del encuentro ante el conjunto blanco que disputó el Getafe este jueves, el club azulón trasladó una queja al director del partido de LaLiga por un posible insulto de Bellingham a Greenwood, al que presuntamente llamó "violador" en inglés ("rapist").

Greenwood, que llegó al Getafe este verano cedido por el Manchester United, club del que fue apartado en enero de 2022 cuando se abrió una investigación en su contra por un caso de violencia machista tras una denuncia de su expareja. Posteriormente se le retiraron todos los cargos, pero no volvió a jugar en el equipo inglés.

Bordalás defendió a su jugador y no quiso opinar sobre la posible acción de Bellingham: "Sé lo mismo que sabéis vosotros. No me toca a mí, es el club, LaLiga y la Federación los que tienen que hacer una valoración al respecto. Lo único que puedo decir es que pido respeto a Mason Greenwood porque es un gran chico. Es un hombre que respeta a todo el mundo y tiene un comportamiento ejemplar", dijo.

El técnico del Getafe también habló sobre otro tema de actualidad como las declaraciones del entrenador del Barcelona Xavi Hernández, que atacó en rueda de prensa este viernes al Real Madrid tras afirmar que la competición está "adulterada" y que los árbitros están "condicionados.

"Me sorprenden (las declaraciones de Xavi) porque, siempre lo he dicho, los grandes son los que menos se pueden quejar. No es que se les beneficie, pero por su potencial tienen muchas más posibilidades que los clubes pequeños. Sinceramente, yo creo en la honestidad del arbitraje y no podemos dudar de ello porque son profesionales. Respeto todas las opiniones pero alguna no deja de sorprenderme"

También se refirió al estado del Getafe después de una semana en la que ganó 2-0 al Granada y perdió 0-2 contra el Real Madrid. Ahora, se enfrentará al Betis en el estadio Benito Villamarín y dijo que su equipo ha vivido una semana "movida" y que su vestuario está bien, con energía y con ganas de volver a la competición.

"El Betis ha hecho incorporaciones muy interesantes. Se ha reforzado para el mercado de invierno y si ya tenía una plantilla tremendamente competitiva y de mucho nivel, pues ahora lo es todavía más. Siempre es complicado enfrentarse al Betis de local porque es un gran equipo con una afición increíble. Somos conscientes, pero iremos con ambición para sumar tres puntos", declaró.

"Cuando ganamos en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla era otro rival, no tiene nada que ver. Es la misma ciudad pero son rivales completamente diferentes con situaciones diferentes. Cada partido es distinto. Tuvimos la experiencia de ganar 0-3 en el Pizjuán y poco después vino el Sevilla aquí y nos ganaron 1-3 en la Copa del Rey. El fútbol no deja de sorprender y lo que ocurrió ayer sirve de muy poco. Cada partido es diferente, el Betis tiene un potencial tremendo y vamos a intentar desplegar un juego para conseguir la victoria", agregó.

Asimismo, opinó sobre el final del mercado de fichajes y sobre la plantilla que se la ha quedado al Getafe tras perder el último día a Mitrovic, Enes Ünal y Anthony 'Choco' Lozano: "Son salidas inesperadas. Pero por encima de los intereses de la plantilla están los del club. Yo al club le traslado las necesidades durante este periodo del mercado para intentar, como cualquier entrenador, mejorar y hacer la plantilla más competitiva. Luego están las posibilidades del club a otros niveles y son ellos los que tienen que dar una respuesta al mercado de fichajes", manifestó.

"Hay menos efectivos y menos competencia. Me gusta que haya más competencia en una plantilla y que el jugador note que hay otro compañero en su puesto que le exige y que le obliga a ser más competitivo. Esa exigencia nos la tenemos que inculcar nosotros mismos. Confío plenamente en lo que estamos y vamos a intentar hacer una segunda vuelta acorde a las exigencias de la Liga. Va a ser difícil, vamos a trabajar duro y a ser conscientes de que tenemos menos efectivos. Vamos a dar que tener lo mejor para dejar al Getafe lo más alto posible", concretó.

Por último, habló sobre la evolución de Jordi Martín, jugador de la cantera del Getafe que en los últimos partidos ha tenido minutos en el conjunto azulón.

"Estamos muy contentos con el chico. El salto ha sido muy grande de la categoría que estaba jugando a la Primera División. Le vimos minutos ante el Valencia y lo hizo bastante bien. Los partidos que ha participado, la verdad es que estamos muy contentos. Está en periodo de crecimiento y adaptación y si sigue en ese camino puede ser un jugador interesante. Pero aún le queda camino, tenemos que ayudarle a crecer en algunos aspectos, sobre todo a nivel físico. Tiene cualidades, pero sabemos de la exigencia que hay en el fútbol profesional. Los técnicos trabajamos para que pueda ayudarnos ahora y de cara al futuro".