Blanca Romero revive su boda con Cayetano Rivera

Siempre tan discreta con su vida privada, han sido muy pocas las ocasiones en las que Blanca Romero ha hablado públicamente sobre sus relaciones personales... de hecho, nada supimos de su divorcio con Cayetano Rivera, pero años más tarde parece que el día de su boda con el torero ha vuelto a su memoria, ¿por qué? La modelo ha ido a visitar a su abuela a una residencia y "las vueltas que da la vida", en ese mismo sitio donde está su familiar, salió cogida del brazo de Cayetano después de sellar su amor por todo lo alto. Blanca no ha dudado en compartir con sus seguidores este bello momento publicando, sorprendentemente, la fotografía que les hicieron en el balcón de la ahora residencia cuando se casó con el hijo de Carmina Ordóñez. Eso sí, a pesar de que ha querido salir al balcón de nuevo, esta vez no ha podido porque los ventanales de la residencia están protegidos debido a sus residentes y no se pueden abrir lo suficiente como para salir... pero el intento ha quedado. "En ese balcón escanciamos el culín de sidra... ¿será que me vuelvo a casar?" confesaba la influencer a través de sus stories, que no dudaba en bromear ante sus seguidores para quitar importancia el recuerdo que ha compartido.