Biden se pone la "misión" de derrotar a Trump en noviembre "por el bien del país"

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha destacado este sábado la importancia de ganar las elecciones presidenciales del 5 de noviembre por el riesgo que supone su rival republicano, Donald Trump. "Hay mucho en juego aquí, amigos. Tenemos una tremenda obligación. Esta no es solo una campaña. Es más una misión. No podemos. No podemos. No podemos perder estas elecciones por el bien del país. Lo digo desde el fondo de mi corazón. No se trata de mí. Va mucho más allá", ha afirmado Biden durante un acto político en Wilmington, Delaware. El mandatario ha cargado contra su rival y antecesor en la Casa Blanca. "El tipo al que nos enfrentamos no está a favor de nada. Está en contra de todo", ha advertido. Biden ha destacado que conforme avanzan las primarias y se acerca la fecha de la votación "la gente se está empezando a centrar" y se ha referido a una encuesta de Quinnipiac que le da seis puntos de ventaja sobre Trump y a dos encuestas de Pennsylvania en las que le auguran como vencedor en las elecciones presidenciales en ese estado. Además ha destacado su victoria en las primarias demócratas de New Hampshire a pesar de que su rival, Dean Phillips, invirtió tiempo e importantes recursos económicos. "No podíamos hacer campaña allí, pero ¿sabéis qué? Sacamos el 64 por ciento", ha recordado.