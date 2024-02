Baerbock asegura que un ataque por parte de Israel en Rafá no sería "justificable"

La ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha advertido a Israel que un ataque contra Rafá no sería "justificable", ya que es donde se acumula la mitad de los residente de la Franja de Gaza. "Tomar medidas ahora en Rafá, el último y más poblado lugar, como anunció el ministro de Defensa israelí, simplemente no sería justificable", ha dicho la política de los Verdes a la organización de medios Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) en declaraciones publicadas este sábado. "La mayoría de las víctimas son mujeres y niños. Imaginemos: son nuestros hijos", ha añadido Baerbock. Según el periódico Times of Israel, el ejército israelí tiene la intención de ampliar su lucha contra Hamás en la zona de Rafá. El periódico citó al Ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, que este jueves aseguró que los militares también llegarán a la brigada de Hamás en Rafá y "la aplastarán", como se está haciendo actualmente con los batallones de Hamás en la ciudad sureña de Khan Younis. Baerbock ha mostrado su sorpresa al enterarse de los planes de Israel. "Junto con nuestros socios estadounidenses, desde hace algún tiempo dejo claro al gobierno israelí que la población de Gaza no puede desaparecer en el aire", ha aseverado. Más de 1,3 millones de personas viven en Rafá y sus alrededores, más de la mitad de la población de la Franja de Gaza, que ronda los 2,2 millones, ya que alrededor de un millón de personas buscan allí refugio de los combates. Antes de la guerra, Rafá albergaba a unas 250.000 personas. Casi cuatro meses después de los ataques del 7 de ocutbre por parte de Hamás en el sur de Israel, en los que murieron unas 1.200 personas, las tropas terrestres israelíes se han adentrado en la Franja de Gaza con el objetivo de acabar con Hamás. Sin embargo, el extremo sur de la zona costera acordonada, que limita con Egipto con la ciudad dividida de Rafá y el paso fronterizo del mismo nombre, ha estado hasta ahora fuera del alcance de las tropas terrestres.