Yuri: "Han sido dos goles con mucha suerte, pero valen igual"

Bilbao, 2 feb (EFE).- Yuri Berchiche, autor de los dos primeros tantos en la goleada del Athletic Club frente al Mallorca (4-0), se mostró "muy contento por los goles y sobre todo por la victoria" y admitió que en ambos tuvo "mucha suerte", aunque matizó que "valen igual".

"Veníamos de dos empates seguidos y sabemos que para estar arriba hay que sumar de tres en tres. Era un partido complicado y abrir la lata con la estrategia ha sido clave. Con mucha suerte he conseguido meter los dos goles y estoy muy contento", confesó el defensa en los micrófonos de Movistar+.

Yuri desveló que después del 2-0 el central mallorquinista Raillo, en tono de broma, le preguntó que "qué había desayunado". "Le he dicho que lo de siempre, nada, porque no suelo desayunar", añadió en lateral, satisfecho de mantener la "dinámica positiva" y del "paso adelante" que ha dado el equipo bilbaíno esta temporada.

Por último, dijo que espera que "no sean nada" los problemas físicos que parecieron acusar los hermanos Williams, Nico e Iñaki, cuando fueron sustituidos. "La temporada va avanzando e imagino que será cosa del cansancio. No he hablado con ellos todavía, pero espero que no sea nada. Son dos jugadores muy importantes". concluyó. EFE

