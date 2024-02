Xavi Hernández, sobre Real Madrid TV: "Cada semana condicionan y lo ve un ciego"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, criticó que desde Real Madrid TV, el canal oficial del club blanco, se "condicione" a los árbitros "semana a semana" ya que, a su juicio, se condiciona a los colegiados y se adultera la competición. "Es semana a semana que condicionan (a los árbitros). Lo ve un ciego. Y no somos tontos, estoy con el 'Cholo' Simeone. Claro que lo vemos, si lo ve todo el mundo", apuntó en rueda de prensa respecto a los vídeos del canal blanco sobre los arbitrajes que, a su modo de ver, perjudican al Real Madrid. Xavi aseguró que le sorprende que no se ponga fin a esta práctica. "No soy el presidente de la RFEF ni de LaLiga. Pero me sorprende que admitamos eso, como deportista. Y me sorprende una barbaridad. Adultera la competición por completo", añadió. Después de que Joan Laporta asegurara este mismo viernes que veía un acto de "cinismo" la actitud del Real Madrid en el Caso Negreira y cargara también contra los vídeos de Real Madrid TV, Xavi se subió al carro de su presidente. "No me gusta que desde Real Madrid TV presionen a los árbitros. Los árbitros van condicionados. El caso Negreira tampoco ha ayudado, pero con eso hemos de competir. Comparto al cien por cien las palabras del presidente. Es una realidad y no podemos engañar al barcelonista, es así", reiteró.