Viernes, 2 de febrero de 2024 (04.00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Más de 27.000 muertos en la Franja de Gaza en 118 días de guerra entre Israel y Hamás

Jerusalén (EFE).- Más de 27.000 gazatíes han muerto en los 118 días de guerra en Gaza y además se calcula que hay casi 8.000 cuerpos de fallecidos bajo los escombros, dijo el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por el movimiento islamista Hamás. El ministerio ha registrado desde el 7 de octubre hasta la fecha 27.019 personas muertas y 66.139 heridas. En las últimas 24 horas se contabilizaron 118 muertos y 190 heridos, según el ministerio.

ISRAEL PALESTINA

Hamás exige la liberación de presos de alto rango para alcanzar tregua, según fuentes

El Cairo (EFE).- Una delegación del grupo islamista palestino Hamás, que se encuentra en El Cairo para discutir sobre una posible tregua, exige la liberación de varios presos palestinos de alto rango, tanto suyos como del movimiento palestino Fatah, informaron a EFE fuentes conocedoras de las conversaciones. De acuerdo con los informantes, que pidieron no ser identificados, la delegación de Hamás encabezada por el líder de su buró político, Ismail Haniyeh, ha trasladado esta exigencia al jefe de la Inteligencia egipcia, Abás Kamel, como uno de los requisitos para dar el visto bueno a la propuesta de una tregua.

ISRAEL PALESTINA

Hamás responde positivamente a la propuesta de liberación de rehenes, anuncia Catar

Washington (EFE).- Hamás ha dado signos de aceptar la propuesta de una liberación de rehenes a cambio de una tregua en la ofensiva israelí sobre Gaza, anunció Catar, que actúa como mediador. "La reunión en París logró consolidar una propuesta sobre la mesa que fue aprobada por la parte israelí y ahora tenemos una confirmación positiva inicial de Hamás", dijo en Washington el portavoz del Ministerio catarí de Exteriores, Majed al Ansari.

ISRAEL PALESTINA

Egipto pide establecer "un calendario específico" para crear un Estado palestino

El Cairo (EFE).- Egipto pidió elaborar "un calendario específico" para el establecimiento de un Estado palestino independiente y que dé paso a "un proceso de paz serio", en un momento en el que se desarrollan conversaciones para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza. El ministro egipcio de Exteriores, Sameh Shukri, hizo este llamamiento mientras una delegación del grupo islamista Hamás encabezada por el jefe de su oficina política, Ismail Haniyeh, se encuentra en El Cairo para abordar una propuesta de acuerdo con Israel para una tregua de unos 40 días y la liberación de rehenes a cambio de excarcelar a presos palestinos en varias fases.

UE CUMBRE

La UE desbloquea la ayuda financiera a Ucrania sin ceder a las demandas de Orbán

Bruselas (EFE).- La Unión Europea desbloqueó el nuevo paquete de 50.000 millones de euros en ayuda a Ucrania para los próximos cuatro años sin ceder a las demandas del ultranacionalista húngaro Viktor Orbán, que exigía mantener un poder de veto anual, y prevé realizar el primer pago en marzo. Este pacto llega en un momento clave porque Estados Unidos también tiene problemas para aprobar nuevos desembolsos a Kiev. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, agradeció el acuerdo pero pidió que la UE aporte además 5.000 millones en ayuda militar a Kiev para cada uno de los próximos cuatro años.

UE CUMBRE

Irlanda se suma a Francia en pedir la no ratificación del acuerdo con Mercosur como está

Bruselas (EFE).- El primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, dijo que el acuerdo de la Unión Europea y Mercosur, actualmente en su fase final de negociación, "no puede ser ratificado en su forma actual". De esta manera, Varadkar se hizo "eco" de la petición que ha lanzado recientemente el presidente francés, Emmmanuel Macron, cuyo Gobierno ha mostrado su determinación para conseguir que la Unión Europea renuncie a las negociaciones con Mercosur en las condiciones actuales.

HUTÍES ATAQUES

Los hutíes afirman haber atacado un buque comercial británico en el mar Rojo

Saná (EFE).- Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron haber atacado con misiles navales un barco comercial británico en el mar Rojo en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos y del Reino Unido contra sus posiciones, en una nueva acción de los insurgentes contra la estratégica vía marítima. El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el navío, que no identificaron, se dirigía hacia un puerto israelí, y reiteró que sus operaciones continuarán contra todo buque que tenga como destino a Israel "hasta que cese la agresión" contra la Franja de Gaza.

ESPAÑA AMNISTÍA

Sánchez dice que la ley amnistiaría a todos los independentistas catalanes porque no son terroristas

Bruselas (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defendió en Bruselas el texto actual sobre la amnistía porque es una ley "valiente, reparadora y constitucional" que debe salir así del Parlamento, y porque está convencido de que con ella serían amnistiados todos los independentistas catalanes "porque no son terroristas". "Como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo. No lo es, y por tanto, con este proyecto de ley yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales, que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas", auguró.

ARGENTINA GOBIERNO

Diputados opositores de Argentina dejan debate ante represión a manifestantes

Buenos Aires (EFE).- Diputados opositores en Argentina abandonaron este jueves el recinto de la Cámara Baja donde se debate la denominada 'ley ómnibus' impulsada por el Gobierno de Javier Milei tras fracasar en su intento de pasar a un receso en la sesión ante la represión a manifestantes a las puertas del Congreso. Varios parlamentarios de izquierda y del frente peronista Unión por la Patria salieron del palacio legislativo para dirigirse hacia el inmenso cordón policial desplegado por orden del Ministerio de Seguridad de Argentina para impedir que los manifestantes bloqueasen calles en su protesta en contra del proyecto de ley.

LATINOAMÉRICA CALOR

Ola de calor por la crisis climática y El Niño ponen en alerta a países suramericanos

Bogotá (EFE).- Altas temperaturas y una intensa sequía propias de esta época del año, agravadas por el fenómeno de El Niño, han llevado a las autoridades de varios países suramericanos a alertar sobre los efectos nocivos para la salud de la exposición al sol y a la necesidad de protegerse de los golpes de calor. "Las elevadas temperaturas que en este momento están experimentando muchas regiones del planeta obedecen a la confluencia de dos fenómenos", explica a EFE el médico y experto en cambio climático Camilo Prieto, profesor de Sostenibilidad y Salud Ambiental de la Universidad Javeriana, de Bogotá.

PANAMÁ DESAPARICIÓN

Encuentran al cardenal español José Luis Lacunza, tras dos días desaparecido en Panamá

Ciudad de Panamá (EFE).- El cardenal español José Luis Lacunza, de 79 años y obispo de la Diócesis de David, provincia panameña de Chiriquí, fue encontrado este jueves tras permanecer desaparecido desde el martes pasado, informaron fuentes eclesiásticas. "La Oficina de Comunicación de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP) informa que se ha encontrado al Cardenal José Luis Lacunza Maestrojuán, obispo de la Diócesis de David, según reporte de las autoridades", dijo un comunicado del Episcopado.

COLOMBIA GALEÓN

Colombia hará "primera extracción" de materiales del galeón San José entre abril y mayo

Bogotá (EFE).- El Gobierno colombiano hará entre abril y mayo de este año "la primera extracción de materiales" del galeón español San José, hundido en el siglo XVIII cerca de Cartagena de Indias con un cargamento de monedas de oro y plata, informaron este jueves fuentes oficiales. "El 22 y 23 de febrero propiciaremos un espacio de socialización público que se transmitirá por redes sociales y medios para que la ciudadanía pueda conocer y vigilar el proceso de la primera extracción de materiales que se hará entre abril y mayo de 2024", manifestó el ministro de Culturas, Juan David Correa. EFE

