Una milicia proiraní de Irak asegura que seguirá atacando objetivos de EEUU en el país

La milicia iraquí Al Nujaba ha asegurado este viernes que continuará llevando a cabo ataques contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Próximo a pesar de los últimos bombardeos de Estados Unidos y los planes de Washington para responder a la muerte de tres de sus militares en un ataque con dron en Jordania. "Decimos y repetimos que la decisión es iraquí y que no pararemos hasta lograr el fin de las operaciones (israelíes) en Gaza y la retirada de la ocupación estadounidense de Irak", ha manifestado el secretario general del Movimiento Al Nujaba, Akram al Kaabi. Así, ha dicho que respeta la decisión de la importante milicia proiraní Kataib Hezbolá de suspender sus ataques contra las fuerzas estadounidenses, si bien ha abundado en que "la Resistencia Islámica de Irak --una coalición integrada por diversas milicias-- y sus otras facciones mantendrán su decisión hasta que se materialicen sus demandas". Al Kaabi ha denunciado además "la máquina de guerra psicológica" de Estados Unidos y las "amenazas e intimidaciones" por parte de Washington. Sin embargo, ha dicho que esto "no moverá un pelo" de las milicias. "No nos disuadirá y cualquier ataque que suframos recibirá una respuesta, que será la que consideremos adecuada", ha remachado el líder de esta milicia iraquí proiraní, según ha informado la cadena de televisión iraquí Al Sumaria. Las declaraciones de Al Kaabi han llegado tres días después de que Kataib Hezbolá, señalada por Washington como responsables del ataque en Jordania, anunciara la suspensión de sus operaciones contra Estados Unidos para "evitar una situación embarazosa para el Gobierno iraquí". El Gobierno estadounidense ha pedido durante las últimas horas a Bagdad que "haga más" para evitar los ataques contra sus bases en la región, antes de reiterar que "no dudará a la hora de defender" a sus fuerzas en la región. Diversas milicias proiraníes han llevado a cabo ataques contra bases estadounidenses en la región, principalmente en Irak y Siria, en respuesta al apoyo de Washington a Israel en su ofensiva contra la Franja de Gaza, lanzada tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Estos ataques han sido respondidos por Estados Unidos con diversos bombardeos, lo que ha sido condenado por Bagdad, que ha reclamado por ello que se materialice la salida de su territorio de la coalición internacional contra Estado Islámico, encabezada por Washington, para lo cual ya han arrancado las conversaciones.