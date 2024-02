Ucrania niega que se haya abordado el cese del jefe de las Fuerzas Armadas

Las autoridades de Ucrania han negado este viernes que se haya puesto encima de la mesa la destitución del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni, y ha reprochado que ciertos medios de comunicación de renombre que se hayan hecho eco de "cosas que no son del todo ciertas". "A día de hoy no hay ningún informe sobre la dimisión del comandante en jefe. Si apareciera, entonces se podría pedir una opinión, o hablar de algo", ha dicho el jefe del Servicio de Seguridad y Defensa de Ucrania, Alexei Danilov, quien ha recomendado no sumarse a este tipo de rumores. Danilov ha subrayado que los servicios de Seguridad de Ucrania no trabajan en base a conjeturas y ha alertado de los inconvenientes de las "guerras de información", las cuales "tienen un efecto muy poderoso en el subconsciente", según recoge la agencia de noticias Ukrinform. "Si hubiera algo, podríamos hablar de ello", ha zanjado Danilov, en medio de los rumores sobre el descontento del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, con cómo Zaluzhni está dirigiendo la guerra, en un momento además en el que varias autoridades han admitido errores en la tan anunciada contraofensiva del año pasado. A principios de esta semana, varios medios internacionales publicaron que Zelenski había firmado un decreto que sellaba la destitución de Zaluzhni, cuyas aspiraciones presidenciales, por otro lado, son bien conocidas. Esos medios afirmaron que solo la intervención del jefe de Inteligencia del Ministerio de Defensa, el general Kirill Budanov, y el mejor situado para reemplazar a Zaluzhni, el coronel general Alexander Sirski, evitó que que se produjera el cese.