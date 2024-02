Tana Rivera reúne a sus seres queridos en el evento de la Feria de San Isidro

La Plaza de Toros de las Ventas se viste de gala para acoger un año más el evento en el que se darán a conocer los carteles de la Feria de San Isidro, la feria taurina más importante del mundo y allí hemos visto a grandes rostros conocidos, entre los que se encontraba Cayetana Rivera. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera es una de las protagonistas del cartel de la Feria de San Isidro 2024. Una elección que la llena de emoción porque desde pequeña ha estado ligada al mundo del toro y hoy hará honor de ello, recordando a toda su familia. En el evento hemos podido ver a Lourdes Montes, Fran Rivera, Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo... que no se han querido perder esta ocasión tan especial para la joven brindándole todo su apoyo y cariño. Tana ha hablado con la prensa y nos ha confesado que "he escrito unas palabras que espero que salgan bien" para expresar delante de todos los invitados puesto que "para mí es muy emocionante, lo he vivido desde pequeña, es una cosa que llevo dentro, para mí el toro es mi vida y la verdad que muy contenta". Además, la joven ha querido resaltar la gran suerte que tiene de poder contar con toda su familia en una noche tan importante para ella, aclarando que su familia es lo primero: "Lo necesitaba sino no soy nadie, sin ellos no soy nadie" y zanjando así los rumores de mala relación con su madre.