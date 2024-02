Saiz rechaza las quejas de Canarias por el reparto de menores migrantes: "Trabajamos con rigor jurídico"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha rechazado que se esté incumpliendo el acuerdo de distribución de menores migrantes llegados a Canarias y ha asegurado que, desde el Gobierno central, se trabaja "con rigor jurídico" y para que "el acuerdo sea una realidad". "No comparto que se esté incumpliendo (el acuerdo de reparto entre comunidades autónomas)", ha asegurado Saiz en una entrevista en RNE recogida por Europa Press al ser preguntada por las quejas del ejecutivo de Canarias donde permanecen 5.500 menores no acompañados a la espera de ser reubicados. Saiz ha recordado que los menores son competencia de las comunidades autónomas y ha recordado que hay un acuerdo de investidura "que habla de las modificaciones legales oportunas para que este reparto de una manera equilibrada y se está trabajando con rigor jurídico". Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo del ejecutivo central para "reforzar, si cabe aún más, la coordinación interministerial y acompañar de fondos económicos". Ha destacado, también, la labor "coordinada" con las comunidades autónomas a través de los diferentes mecanismos como la conferencia sectorial celebrada en diciembre y que volverá a convocarse "en marzo". "Canarias no está sola, el Estado está acompañando en una gestión en la que se está poniendo en el centro los derechos humanos para una migración ordenada, regular y segura y ese es el reto que se está afrontando, aprendiendo de lecciones pasadas, de situaciones muy complicadas", ha apostillado. Asimismo, ha mencionado reformas legislativas que han sido ya aprobadas como la modificación del reglamento de extranjería para que los menores puedan incorporarse al mercado laboral. "Estamos trabajando sin parar para cumplir los acuerdos y, por supuesto, también para atender esta cuestión por la importancia que tiene", ha argumentado.