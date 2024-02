(Previa) El Arsenal examina al líder Liverpool y el Manchester City quiere aprovecharse

Arsenal y Liverpool se ven las caras este domingo en la zona alta de la clasificación, en un duelo en el que los 'Gunners', terceros, ponen a prueba el liderato 'red', mientras el Manchester City, que recibe al 'asequible' Brentford este lunes, espera agazapado un tropiezo de los de Jürgen Klopp para meter aún más presión, en una jornada 23 de la Premier League en la que Manchester United y West Ham viven un duelo de aspirantes a Europa. Con poco tiempo para recuperar, tras la última jornada intersemanal, la Premier regresa este fin de semana, con la lucha por el liderato y los puestos de la zona alta ardiente, en semanas en las que la carga de partidos ya empieza a ser una de las claves del rendimiento de los diferentes equipos. Uno de los platos fuertes de la jornada 23 será el Arsenal-Liverpool. Los de Mikel Arteta reciben al líder, en lo más alto con 51 puntos, 5 por encima de los 'Gunners', terceros en la tabla. Así, el duelo en el Emirates Stadium será una prueba exigente para los de Klopp, que no podrán contar con el lesionado Salah. Los 'reds' han puntuado en seis (3V y 2E) de sus últimas diez visitas al feudo londinense, donde esperan prolongar su buen momento. El Liverpool llega al importante duelo de este domingo espoleado por el contundente 4-1 con el que barrió al Chelsea este miércoles. El conjunto 'red', que eliminó a los londinenses de la FA Cup en su último enfrentamiento, sumó ante el Arsenal uno de los dos únicos empates en Anfield que le han frenado como local este curso. Y esta será la misión de los de Arteta, que olvidaron su crisis reciente -tres partidos sin ganar- a base de victorias sobre el Crystal Palace (5-0) y el Forest (1-2). También quiere seguir la estela del líder el Manchester City, segundo con 46 puntos, aunque con un partido menos. La competición entra ya en una fase relevante para decidir a los verdaderos candidatos al título, y en la que los 'citizens' suelen mejorar y no cometer errores. Los de Pep Guardiola sacarán tajada pase lo que pase en el Arsenal-Liverpool, aunque una derrota de los 'reds' les pondría, si vencen, a solo dos puntos. El City parece haber cogido ya velocidad de crucero, después de encadenar 8 victorias seguidas en todas las competiciones. Su siguiente rival será un irregular Brentford, que sin embargo le venció al conjunto 'citizen' en los dos encuentros del pasado curso, por lo que será un hueso duro para los favoritos. Este domingo, el Manchester United recibe a un West Ham, quinto a siete puntos de Europa, que no gana desde finales del año pasado -encadena cinco partidos sin ganar, y solo cuatro goles a favor-. Los de Ten Hag acumulan cuatro encuentros en Liga sin perder (3V y 1E) y quieren reafirmar su candidatura a las competiciones continentales, sextos a solo una unidad de los 'Hammers'. El Chelsea también juega este domingo ante el Wolves en casa, con el objetivo de no descolgarse más y empezar a abandonar la zona media mirando a Europa. Mientras que el Everton-Tottenham abrirá la jornada 23 este sábado, con los londinenses inmersos en plena lucha por los puestos de Champions y los de Liverpool deseando salir de los puesto de descenso. El Bournemouth de Andoni Iraola recibe a un Nottingham Forest en horas bajas, un bajón que también han sufrido los de la costa sur de Inglaterra, sumando tres encuentres sin ganar. Tampoco debe fallar el Aston Villa de Unai Emery, quinto, en puestos de Liga Europa, que visita al colista Sheffield United. --HORARIO JORNADA 23 DE LA PREMIER LEAGUE: -Sábado 3 de febrero. Everton - Tottenham 13.30. Brighton - Crystal Palace 16.00. Burnley - Fulham 16.00. Newcastle - Luton 16.00. Sheffield United - Aston Villa 18.30. -Domingo 4. Bournemouth - Nottingham Forest 15.00. Chelsea - Wolves 15.00. Manchester United - West Ham 15.00. Arsenal - Liverpool 17.30. -Lunes 5. Brentford - Manchester City 21.00.