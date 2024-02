Previa del Deportivo Alavés - FC Barcelona

El Deportivo Alavés recibe este sábado al FC Barcelona en Mendizorroza (18.30) en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, en un duelo que les llega bien a ambos equipos, con un Alavés que está camino de superar con creces el objetivo de la permanencia, con buen fútbol, y un Barça que, pese a su irregularidad y al adiós postergado de Xavi, quiere dar continuidad al triunfo entre semana contra Osasuna. La buena racha del Alavés en esta Liga, con tres victorias consecutivas y cuatro jornadas sin perder, será una piedra de toque para un Barça que, tras el anuncio del futuro adiós de Xavi Hernández, parece estar reaccionando y viene de ganar en Montjuïc a un serio Osasuna que luchó hasta con un jugador menos en el césped. Xavi aseguró tras ese 1-0 de esta semana, con gol de estreno para Vitor Roque y en partido aplazado en su día por la Supercopa de España, que el equipo había reaccionado bien a su anuncio de poner fin, al cierre de esta campaña, a su etapa en el banquillo blaugrana. Se vio algún brote verde en el juego del equipo, pero Mendizorroza quiere tajar de raíz esa reacción. En un partido que se prevé igualado, como lo fue el de la primera vuelta en Barcelona, el Alavés quiere aprovechar que está en el mejor momento de la temporada para seguir sumando de tres en tres y escalando posiciones, aunque será una empresa difícil contra un Barça que parece estar mejor lejos de casa que no ante su afición. No ha perdido todavía el equipo blaugrana en esta Liga lejos del Olímpic Lluís Companys en el que están de alquiler. Con 5 victorias y 5 empates, el Barça se ve cómodo en los estadios visitados y no quiere que el feudo vitoriano sea el primero en el que caigan. Así que será un duelo entre dos equipos al alza con ganas de salir airosos y continuar con esas respectivas rachas positivas. Si bien es cierto que ambos dijeron hace poco adiós a la Copa del Rey, o que el Barça cayó en la última jornada --sin contar el triunfo ante Osasuna, que era de la jornada 20-- en casa contra el Villarreal por 3-5, las sensaciones con las que llegan al choque son buenas, idóneas para seguir ganando confianza. Y solo uno lo logrará. Igualados ya a 22 partidos disputados, el Barça está cuarto en la tabla con 47 puntos y 21 unidades más que un Alavés que es undécimo. Muchos puntos separan a unos y otros, pero la reciente alegría del Alavés se traslada a los resultados y hace que esté recortando esa ventaja. Y, a nivel moral, quizá esté mejor el equipo 'Glorioso' que el 'culer', con un 0-3 en casa del Almería en la última jornada. Los de Luis García Plaza quieren ser los primeros en ganar al Barça de Xavi Hernández fuera de casa. No da puntuación extra, pero sí prestigio y moral. Y en el equipo catalán saben que seguir lo más enganchados posible a LaLiga les ayudará, más allá de la obligación que tienen de quedar entre los cuatro primeros, a afrontar una Liga de Campeones cuya eliminatoria contra el Nápoles está a la vuelta de la esquina. En la primera vuelta, en la montaña mágica barcelonesa, el Alavés sorprendió al adelantarse en el primer minuto con gol de Samu. Y el Barça remontó, pero no lo hizo hasta una segunda parte en la que mejoró y celebró la inspiración de Robert Lewandowski, autor de un doblete. Eso sí, el gol del triunfo llegó desde el punto de penalti, a falta de 12 minutos para el final. De ahí que Xavi asegurara en la previa de este partido que sería un choque "difícil y complicado" el de Mendizorroza. En esta ocasión, el Alavés recibirá al Barça con la baja por sanción de Andoni Gorosabel y la del lesionado Aleksandar Sedlar, con el portero Owono y el central Abdel Abqar de vuelta tras su participación en la Copa África. Y con Samu Omorodion, Luis Rioja y compañía dispuestos a amargar la tarde al Barça. Un Barça que sigue con muchas bajas de peso. Ter Stegen, Gavi, Balde, Marcos Alonso, João Félix y Ferran Torres, que se lesionó esta semana en el arranque del partido contra Osasuna, no podrán estar en Vitoria, aunque sí un Iñigo Martínez que recibió el alta médica a tiempo de poder viajar con el equipo tras estar un mes fuera. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. DEPORTIVO ALAVÉS: Sivera; Tenaglia, Rafa Marín, Duarte, Javi López; Blanco, Guevara; Vicente, Guridi, Rioja; y Samu Omorodion. FC BARCELONA: Iñaki Peña; Kounde, Araujo, Christensen, Fort; De Jong, Pedri, Gündogan; Lamine Yamal, Lewandowski y Fermín. --ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano). --ESTADIO: Mendizorroza. --HORA: 18.30/DAZN.