Paula Badosa confirma que "afortunadamente" no ha "recaído" de su lesión de la espalda

La tenista española Paula Badosa confirmó este viernes que no ha "recaído" de la lesión en la espalda que la dejó sin jugar la segunda mitad de la pasada temporada y que espera volver a "poder competir pronto". "Buenos noticias dentro de todo, no he recaído en la lesión afortunadamente. Voy a trabajar con mi equipo ahora 24/7 para bajar la inflamación lo antes posible y poder competir pronto. Gracias por todos los mensajes. Seguimos luchando", señaló la catalana en su perfil oficial de 'X'. Badosa tuvo que retirarse el pasado miércoles en su partido de la segunda ronda del torneo de Hua Hin (Tailandia) ante la rusa Diana Shnaider después de sentir molestias en la parte baja de la espalda y pese a que dominaba el segundo parcial por 4-3, aunque había perdido el primero. La española ya estuvo lastrada el año pasado por una lesión en la zona tras sufrir una fractura por estrés en la columna en mayo y tuvo que poner el punto y final a su temporada en julio después de retirarse en la segunda ronda de Wimbledon. Seguimos luchando*