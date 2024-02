Operadores de bonos en medio de estampida por bancos regionales

(Bloomberg) -- Los operadores de bonos que estaban a la espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal el miércoles fueron sumidos en un frenesí cuando las noticias de los problemas de un banco regional de Nueva York echaron por tierra sus apuestas realizadas con sumo cuidado, lo que provocó una estampida de cobertura de posiciones cortas.

La sorpresa se produjo a primera hora del día, cuando New York Community Bancorp reportó una pérdida sorpresiva y redujo drásticamente su dividendo, al tiempo que aumentó su provisión para pérdidas crediticias. La noticia avivó la preocupación sobre la fortaleza del sector de la banca regional, lo que hizo que los operadores se apresuraran a deshacer sus posiciones bajistas en caso de que una mayor agitación provocara recortes de tasas de interés de la Fed más agresivos de lo que anticipaban.

En la sesión del miércoles se negociaron los mayores volúmenes de la historia en la mayoría de los contratos de futuros actuales, y la actividad se concentró en la mañana. La mayor parte de la negociación se centró en el mercado de futuros vinculados a la Tasa de financiamiento garantizada a un día (SOFR, por sus siglas en inglés), valores utilizados por los operadores para apostar o cubrirse sobre la dirección de la política monetaria de la Fed. A medida que los operadores huían de sus apuestas cortas, los futuros del SOFR se disparaban.

Y eso fue solo el comienzo de la jornada. Más adelante en la sesión, se produjo otra intensa ronda de negociación de futuros en torno al momento de la decisión de tasas del banco central. Eso provocó un nuevo cambio en el posicionamiento cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, pareció echar agua fría sobe la perspectiva de un recorte de tasas en marzo. El interés abierto —la cantidad de contratos de futuros en poder de los participantes del mercado— cayó, en consonancia con la liquidación de posiciones alcistas.

Mientras tanto, en el mercado de opciones sobre futuros del SOFR, una ola de protección dovish generó rápidamente demanda. Se observaron nuevas posiciones en las opciones de febrero que vencen en un par de semanas, apuntando a la posibilidad de un recorte de tasas de la Fed antes del próximo anuncio de política monetaria el 20 de marzo.

Los enormes volúmenes del día incluyeron operaciones récord en los futuros de marzo de 2024, donde se negociaron aproximadamente 1,35 millones, más del doble del promedio móvil de 15 días de unos 500.000. El interés abierto en esos futuros cayó en más de 100.000 contratos. Los volúmenes negociados en el denominado 2do contrato genérico de futuros del SOFR fueron los segundos más altos de la historia, apenas por debajo de la cantidad negociada el 15 de marzo del año pasado durante el episodio anterior a la turbulencia de los bancos regionales.

El nerviosismo del mercado persiste, y los bonos del Tesoro subieron con fuerza durante la sesión del jueves en EE.UU., haciendo que el rendimiento del bono de referencia a cinco años alcanzara su nivel más bajo desde junio. En el contexto de la búsqueda de calidad, los valores de los bancos regionales han seguido obteniendo malos resultados. New York Community Bancorp se desplomó por segundo día, y el índice KBW Regional Banking también cayó.

