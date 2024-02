Nuevo género de especies de milpiés con 'rostro extraterrestre'

Investigadores de la Universidad de Sunshine Coast (UniSC) han descubierto un nuevo género y cinco nuevas especies de milpiés con 'rostro extraterrestre' en remotas selvas africanas. El profesor de UniSC Andy Marshall dijo que encontraron los milpiés, con cabezas que se parecen un poco a los personajes de Star Wars, entre los desechos del bosque y la tierra suelta mientras investigaban el crecimiento de árboles y enredaderas en las remotas montañas Udzungwa de Tanzania. El nuevo género y especie se describieron oficialmente recientemente en el European Journal of Taxonomy, con seis colaboradores internacionales, incluido el profesor Henrik Enghoff de la Universidad de Copenhague compo primer autor. "Los milpiés nos ayudarán a determinar dos teorías muy diferentes sobre el papel de las enredaderas en la recuperación del bosque: si las enredaderas son como vendas que protegen una herida o 'parasitoides' que asfixian el bosque", dijo Marshall en un comunicado. "Registramos milpiés de todos los tamaños durante nuestro trabajo de campo para medir la recuperación forestal porque son excelentes indicadores de la salud del bosque, pero no nos dimos cuenta de la importancia de estas especies hasta que los miriapodólogos evaluaron nuestros especímenes", añadió Marshall. "Es notable que muchas de estas nuevas especies no aparecieran en colectas anteriores de milpiés de la misma área, pero todavía esperábamos algo nuevo". Marshall y el estudiante Alain Ngute del Instituto de Investigación Forestal de la UniSC encontró los nuevos milpiés mientras realizaba la investigación en Tanzania como parte del Experimento de Restauración Forestal y Cambio Climático. Hallazgos recientes, parte de una colaboración de investigación global, sugieren que las temperaturas más cálidas son un factor clave para que las enredaderas leñosas se apoderen de los bosques ya perturbados por la tala y otros impactos. Conocidos por su multitud de patas, los milpiés africanos más grandes pueden crecer hasta 35 centímetros. Marshall explicó que si bien los milpiés que encontraron tenían sólo unos pocos centímetros de largo, todavía tenían alrededor de 200 patas cada uno. El profesor Enghoff y el equipo nombraron a una de las nuevas especies Lophostreptus magombera en honor a la Reserva Natural de Magombera, un bosque biológicamente único en el que Marshall ha estado trabajando para conservar desde el cambio de milenio. Los especímenes de milpiés se encuentran ahora en el Museo de Historia Natural de Dinamarca, en la Universidad de Copenhague. El nuevo género es Udzungwastreptus. Las cinco nuevas especies son Lophostreptus magombera; Attemsostreptus cataractae; Attemsostreptus leptoptilos; Attemsostreptus julostriatus y Udzungwastreptus marianae.