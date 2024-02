Meta y Amazon suman US$283.000M en valor de mercado tras informe de resultados

(Bloomberg) -- Las acciones de Meta Platforms Inc y Amazon.com Inc. repuntaron el viernes después de informar resultados trimestrales y perspectivas que superaron con creces las expectativas de Wall Street, lo que valida las estrategias de ajustes que han definido los últimos 16 meses de la industria tecnológica.

A pesar de todo el revuelo sobre la inteligencia artificial y su potencial para aumentar los beneficios, Meta y Amazon se destacaron como ganadores de la temporada de resultados de las grandes tecnológicas por la sencilla razón de que han recortado decenas de miles de puestos de trabajo, y sus negocios principales funcionaron bien durante las vacaciones. Esto permitió a Meta anunciar planes de recompra de acciones por valor de US$50.000 millones adicionales y su primer dividendo trimestral, lo que dio a los inversores una razón para quedarse.

Combinadas, sus acciones agregaron US$283.000 millones en valor de mercado cuando se abrieron las bolsas en Nueva York. Las acciones de Amazon subieron 7,3% y Meta 20%, su mayor ganancia intradiaria en un año y el precio más alto de su historia.

Amazon registró su mejor crecimiento de las ventas en línea desde principios de la pandemia, ayudado por tiempos de envío más rápidos. La compañía, que inició su mayor ronda de recortes de empleos corporativos a partir de 2022 y que afectó a unas 35.000 personas el año pasado, anunció que se eliminarán más puestos en sus negocios Prime Video, estudios y transmisión en vivo de Twitch.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete aquí.

“Esta nueva disciplina de costos encontrada está dando frutos a los inversionistas, ya que estas empresas han podido recortar negocios menos productivos y, al mismo tiempo, invertir algunos de esos ahorros en las partes de más rápido crecimiento de sus negocios”, dijo Gil Luria, director general de DA Davidson & Co. “Al mismo tiempo, estas empresas han podido acelerar el crecimiento de los ingresos, aumentando así significativamente los márgenes”.

El director general de Meta, Mark Zuckerberg, reconoció que los buenos resultados del cuarto trimestre —con un aumento de las ventas del 25% y unos beneficios que se triplicaron— plantean dudas sobre si Meta debería volver a invertir con fuerza.

“Lo que más me impide hacerlo es que, en este momento, creo que hemos llegado a la conclusión de que funcionamos mejor como una empresa más ágil”, dijo el jueves. “Siempre se plantea la cuestión de añadir unas cuantas personas aquí o allá para hacer algo, y supongo que ahora tengo una idea más clara de cómo funciona todo”.

Zuckerberg recibirá unos US$700 millones de dólares al año del primer dividendo de la historia de la empresa, según datos recopilados por Bloomberg.

Durante años, Meta y Amazon reinvirtieron sus beneficios en las empresas, impulsando la contratación de personal y la expansión hacia nuevas tecnologías y líneas de negocio. La estrategia fue cada vez más evidente tras la pandemia de Covid-19, cuando ambas empresas gastaron agresivamente. La plantilla de Meta aumentó un 30% en 2020, y otro 23% en 2021, mientras giraba toda la empresa hacia una inversión masiva en tecnología de realidad aumentada y virtual apodada el metaverso. Amazon, por su parte, duplicó el tamaño de su red logística para satisfacer la demanda pandémica y aumentó su plantilla casi un 30% en 2022 antes de enfriar la contratación y la construcción de nuevas instalaciones.

La cuestión ahora es si las versiones más esbeltas y centradas de Meta y Amazon pueden seguir luchando por los avances tecnológicos audaces y ambiciosos que las han convertido en nombres muy conocidos.

En el caso de Meta, eso incluye un gasto agresivo en avances de inteligencia artificial, tanto en IA generativa como en tecnologías de base para ayudar a alimentar sus productos de redes sociales y potenciar su segmentación publicitaria. Zuckerberg también sigue apostando por la realidad virtual y los visores de realidad aumentada, y la división Reality Labs de la empresa que construye este tipo de tecnologías aún perdió 16.000 millones de dólares en 2023.

Zuckerberg dijo que planea mantener el crecimiento de la plantilla “relativamente mínimo” para 2024 y más allá a pesar de las grandes ambiciones. “Hasta que lleguemos a un punto en el que nuestra capacidad de ejecución esté por los suelos, quiero mantener las cosas al mínimo porque creo que culturalmente es lo que debemos hacer”.

El CEO de Amazo,n Andy Jassy, dijo que Amazon redujo el costo de servir el pedido de un cliente en 45 centavos por unidad en 2023, su primera disminución en esa métrica en cinco años, y se comprometió a seguir buscando formas de reducir aún más esos costos.

Director financiero, Brian Olsavsky, dijo que la empresa sería prudente con las nuevas inversiones. “Donde podamos encontrar eficiencias y hacer más con menos, también lo haremos”, afirmó.

Traducido por Paola Torre.

Nota Original: Meta, Amazon Add $283 Billion in Market Value on Earnings (2)

--Con la colaboración de Subrat Patnaik.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.