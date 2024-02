Meta registra mayor alza de valor en la historia del mercado

(Bloomberg) -- Meta Platforms Inc está a punto de convertirse en el “gran regreso” de Wall Street.

Hace solo un par de años, el propietario de Facebook sufrió la mayor destrucción de valor de mercado en la historia del mercado bursátil. Pero la compañía ha recorrido un largo camino desde entonces, y el jueves deslumbró a los accionistas con otro impresionante informe trimestral de resultados, mientras el gigante de las redes sociales se concentra en reducir costos y apuntalar miles de millones en ganancias.

Las acciones habían subido hasta un 21% el viernes, y estaban en vías de sumar unos US$200.000 millones a su capitalización de mercado. Este sería el mayor aumento de valor de mercado en una sola sesión, eclipsando los incrementos de US$190.000 millones que obtuvieron Apple Inc. y Amazon.com Inc. en 2022.

“Una ejecución sólida, un crecimiento más rápido y una mayor eficiencia de la estructura de capital mejoran las perspectivas a partir de aquí”, escribió el viernes en una nota Brian Nowak, analista de Morgan Stanley.

“Los proyectos de IA de Meta tanto para usuarios como para anunciantes son sólidos, con más herramientas listas para lanzarse y escalar a lo largo del 24”, agregó.

Meta, que redujo su plantilla un 22% en 2023, dio a conocer el jueves planes de realizar una recompra de acciones por US$50.000 millones y anunció su primer dividendo trimestral, una señal a los inversionistas de que tiene dinero de sobra y una razón para que se queden.

Si bien la compañía está haciendo grandes recortes de costos, sigue invirtiendo de forma agresiva en avances de inteligencia artificial, concretamente en IA generativa, pero también en tecnologías de base para alimentar sus productos de redes sociales y potenciar su segmentación publicitaria.

