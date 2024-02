Mari Ángeles Grajal juega al despiste con su relación con José Gandía: "Ni tengo novio ni me voy a casar"

En plena guerra con los hijos de Jaime Ostos, Mari Ángeles Grajal se convertía en noticia hace unos días por los rumores de boda con José Gandía, con el que está a punto de celebrar su primer aniversario de amor. Fue la pasada Feria de Abril cuando les vimos por primera vez juntos y, desde entonces, es habitual que la doctora viaje a Sevilla para disfrutar de su relación con el empresario andaluz, que le ha hecho recuperar la ilusión tras la muerte del torero. Una información que Mari Ángeles no ha dudado desmentir molesta durante la presentación de los próximos carteles de la Feria de San Isidro en Las Ventas, negando además -y para nuestra sorpresa- que José Gandía sea su pareja. "No tengo una nueva vida, vamos a ver, es que de verdad. Ni tengo novio ni me voy a casar, tengo buenos amigos. Jaime está muy presente, absolutamente" ha asegurado, reconociendo que no tiene ganas de volver a enamorarse porque "no encuentro a nadie como él". Y si ella ni se plantea por la cabeza casarse, e incluso niega su relación con el que pensábamos que era su novio desde hace un año -y con el que ha confesado en más de una ocasión estar feliz- parece que tampoco son ciertas las informaciones que apuntan a que su hijo Jacobo Ostos también se habría comprometido con su pareja desde hace unos meses. "Mi hijo está fenomenal, pero no se casa tampoco. De verdad, es que estáis muy despistados. Yo no sé quién se lo inventa. Para nada hay boda" ha zanjado con contundencia, admitiendo que no tiene ganas de ver a su hijo pasar por el altar ni tampoco convertirse en abuela: "No, tampoco". Más parca en palabras se ha mostrado cuando le hemos preguntado por su enfrentamiento con Gabriela y Jaime Ostos Jr. "De eso ni hablo. Claro que me hacen daño, no soy insensible, pero no pienso decir ni media palabra" ha sentenciado, aclarando sin embargo que no existe el dibujo que Picasso habría regalado a su marido y del que tanto se ha hablado en las últimas semanas porque habría desaparecido: "¿Pero qué Picasso? Ya me gustaría, por favor" ha negado entre risas.