Los hutíes lanzan una serie de misiles contra la ciudad israelí de Eilat

El portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yahya Sari, ha anunciado que sus fuerzas han lanzado una serie de misiles contra ciudad de Eilat, en el extremo sur de Israel, en medio del incremento de los ataques contra territorio israelí y contra embarcaciones en el mar Rojo en represalia por la ofensiva en la Franja de Gaza. Sari ha detallado en la red social X, antes conocida como Twitter, que las fuerzas hutíes "no dudarán en llevar a cabo más operaciones militares contra el enemigo sionista por tierra y mar hasta el cese de la agresión y el levantamiento del bloqueo en Gaza". Las Fuerzas de Defensa de Israel han asegurado poco antes que un sistema de defensa antiaérea Arrow interceptó "con éxito" un misil tierra-tierra lanzado contra territorio israelí desde una zona cercana al mar Rojo, ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Los hutíes, respaldados por Irán, controlan la capital de Yemen, Saná, y zonas del norte y oeste del país desde 2015. Los rebeldes han respondido a la ofensiva israelí sobre Gaza con numerosos ataques contra buques con algún tipo de conexión con Israel.